El fundador de Hiperbaric, Andrés Hernando, nuevo presidente de Empresa Familiar de Castilla y León

El empresario burgalés Andrés Hernando, CEO y fundador de Hiperbaric, nuevo presidente de Empresa Familiar de Castilla y León. - EFCL

VALBUENA DE DUERO (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

El empresario burgalés Andrés Hernando, CEO y fundador de Hiperbaric, ha sido designado nuevo presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), tras aprobarse su nombramiento por unanimidad en el transcurso de la asamblea extraordinaria de socios de la entidad.

Hernando toma el relevo al frente de la Presidencia de EFCL del salmantino Isidoro Alanís, fundador y presidente ejecutivo de Global Exchange, y se convierte así en el decimocuarto presidente de Empresa Familiar de Castilla y León desde su fundación en 1997.

Tras su designación, el nuevo presidente de EFCL ha anunciado su voluntad de dar continuidad "al excelente trabajo realizado" por su antecesor, centrado especialmente en reducir la carga burocrática y dinamizar el medio rural para generar empleo y arraigo.

"Comparto plenamente tu convicción de que la empresa no solo crea riqueza, sino también oportunidades, comunidad y futuro para nuestra tierra", ha asegurado Hernando.

El recién nombrado presidente de Empresa Familiar vaticina un futuro "desafiante", marcado por la inteligencia artificial, la transición energética, la necesidad de seguir formando a los jóvenes y las nuevas maneras de entender la vida y el trabajo, que va a exigir "adaptarse rápido, pensar distinto y mantener intactas las ganas de seguir creando oportunidades".

Así, ha anunciado que uno de los objetivos fundamentales de su mandato va a ser mejorar la formación y desarrollar el talento y mejorar la formación y que considera "fundamental" que la asociación trabaje en esta línea.

Hernando ha reivindicado el valor del esfuerzo y el trabajo en equipo especialmente en unos tiempos de incertidumbre "en los que las certezas no están garantizadas, ni a nivel nacional ni internacional", algo que en lugar de servir "de freno" tiene que "empujar" a pensar más rápido, adaptarse mejor y seguir tomando decisiones "con valentía".

"Al final, da igual el tamaño de nuestras empresas: todos compartimos el mismo objetivo, que nuestros proyectos mantengan la chispa de sus inicios y que, aunque cambien las circunstancias o las personas que los lideran, sigan creciendo, generando oportunidades y teniendo futuro", ha añadido.