El funicular de la ladera este de Parquesol, en Valladolid, vuelve a funcionar después de casi un mes y medio parado

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El funicular de la ladera este de Parquesol, ubicado entre la Avenida de Salamanca y la Calle Mariano de los Cobos de Valladolid, ha retomado el servicio este viernes después de repararse la avería que lo ha mantenido parado desde mediados del pasado mes de diciembre.

La cuenta de los Servicios municipales de Movilidad de Valladolid (Movasa) en la red social 'X' ha comunicado la puesta en servicio tras finalizar las tareas de reparación.

La misma cuenta había informado el pasado 18 de diciembre de que por incidencia de uno de los elementos del funicular de la ladera este no se podía asegurar el correcto funcionamiento y permanecía fuera de servicio. En este tiempo, sí que han estado en marcha las escaleras mecánicas que sirven para recorrer el mismo tramo de ladera.

Hace dos semanas, después de un comunicado en el que el Grupo Municipal Socialista criticaba que la infraestuctura llevaba ya un mes fuera de servicio, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, señaló que la avería se había producido en el tren de ruedas del elevador "a pesar del poco tiempo de vida útil".