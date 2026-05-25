Fúster afirma que el acuerdo en CyL "va bien", prevé cerrarlo en breve y admite perdida de tiempo por las andaluzas

VALLADOLID/MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha precisado que el acuerdo de Gobierno entre con el PP en Castilla y León "va bien", tras lo que ha confiado en lograr que se cierre "en breve", pese a lo que ha admitido que ha habido cierta "pérdida de tiempo" como consecuencia de las elecciones en Andalucía.

"Lógicamente hemos perdido algún tiempo con las elecciones andaluzas porque alguien no quería atar todos los flecos, atar todos los cabos", ha detallado en rueda de prensa el representante de los de Abascal.

Así, el portavoz nacional ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la evolución de las negociaciones en la Comunidad. "Van bien, eso es lo que nos traslada desde la Secretaría General, lo que trasladan desde la Secretaría Nacional de Acción de Gobierno, todo va bien", ha remarcado.

Asimismo, el dirigente de Vox ha manifestado que los tiempos necesarios para anunciar que la negociación está finalizada forman parte del propio proceso. "Los tiempos para anunciar que todo está perfecto, que todo está rematado, pues son los tiempos", ha manifestado al respecto.

Por último, Fúster ha transmitido su confianza en que el acuerdo definitivo se materialice en un plazo breve de tiempo. El portavoz ha justificado esta urgencia "por el bien de los castellanos y leoneses", en favor de la "construcción de esta alternativa" y con el fin de que la Comunidad disponga de un "gobierno fuerte que se enfrente a la mafia".