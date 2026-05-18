Fútbol solidario con el cáncer infantil con participación de policías, guardias civiles, bomberos, militares y veteranos

Presentación del torneo solidario de fútbol Copa Campanilla. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Zaratán Sport y la Fundación Campanilla, dedicada al apoyo a niños con cáncer, organiza el próximo sábado, 23 de mayo, la II edición del Torneo Solidario Copa Campanilla de fútbol en el que participarán equipos del propio club, los veteranos del Real Valladolid, así como otros formados por policías municipales, nacionales, guardias civiles, Bomberos y miembros del Ejército de Tierra.

El evento se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid con la participación de los concejales de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez; y de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; el alcalde de Zaratán y diputado provincial, Roberto Migallón, y la presidenta de la Fundación Campanilla Laura Curiel, entre otros.

El torneo contará con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos. En el primero habrá equipos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y otro por confirmar. En el grupo 2 estará un equipo de la Policía Municipal, del Ejercito de Tierra, el CD Zaratán Sport y otro pendiente de confirmar.

Los partidos comenzarán a las 9.45 horas del sábado en formato "todos contra todos", con dos partes de 15 minutos y durante su celebración habrá animación musical a cargo del DJ Dannyfesst.

A partid e las 14.30 horas se celebrará una comida benéfica de convivencia, seguida de la actuación especial de la artista drag Ácida Liss, a las 15.30 horas.

Por la tarde, se celebrarán los partidos de la fase final en el campo de hierba natural. A las 17.00 horas se disputarán las semifinales 'oro' entre los primeros y segundos de cada grupo; a las 17.45 las semifinales 'plata' entre los terceros y cuartos; y a partir de las 18.45 horas, las finales 'oro' y 'plata'.

A las 19.45 horas se celebrará un partido de exhibición en el que el campeón del torneo se enfrentará a un equipo de veteranos del Real Valladolid y a partir de las 20.30 se entregarán los trofeos y se celebrará una rifa solidaria.

El evento se cerrará con una actuación en directo del DJ Dannyfest

La organización ha recordado que el evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para los proyectos de la Fundacion Campanilla y así durante todo el día habrá venta de rifas y espacios para colaborar.