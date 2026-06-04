La gaditana Judeline actuará el 5 de septiembre en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

Joseline. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado hoy que la gaditana Judeline será la encargada de llenar de música la Plaza Mayor de la ciudad el próximo 5 de septiembre durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Procedente de Caños de Meca, Judeline se ha consolidado como una de las voces emergentes con mayor proyección internacional gracias a una propuesta artística que fusiona pop y electrónica con influencias tradicionales andaluzas.

El impacto de 'Bodhiria', su primer álbum, ha impulsado definitivamente su carrera y la ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la nueva música europea.

En 2025, la artista recibió dos reconocimientos en los Music Moves Europe Awards, MME Award y Public Choice Award, durante el festival Eurosonic Noorderslag, además del prestigioso premio El Ojo Crítico de RNE. A ello se suman sus nominaciones en los Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Alternativo y Mejor Ingeniería en un Álbum, así como la candidatura de su canción 'JOROPO' a Mejor Canción Alternativa.

Tras acompañar a J Balvin en una gira europea de estadios en 2024, Judeline inició a comienzos de 2025 su gira 'Bodhiria'.