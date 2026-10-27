Gago ve clave contar con las administraciones cercanas al ciudadano para reforzar la relación España-Portugal

Un momento del encuentro. - JCYL

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de reforzar la colaboración entre España y Portugal y de contar con la participación de las administraciones más próximas a los ciudadanos.

Así lo ha señalado durante la XVII Reunión de la Comisión Hispano-Portuguesa de Cooperación Transfronteriza, un encuentro que reúne a representantes de los Gobiernos de España y Portugal, las comunidades autónomas fronterizas, las regiones portuguesas y las entidades locales para abordar los retos compartidos de los territorios a ambos lados de la frontera.

En este marco, la Comisión favorece el intercambio de información entre las administraciones de ambos países y permite que las propuestas de las regiones fronterizas se incorporen al diálogo bilateral, lo que contribuye a preparar los asuntos de cooperación territorial que puedan abordarse en la próxima Cumbre Hispano-Portuguesa entre los dos gobiernos nacionales.

Durante su intervención, González Gago ha destacado la importancia de reforzar la colaboración entre ambos países y de contar con la participación de las administraciones más próximas a los ciudadanos. En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas y las regiones portuguesas desempeñan un papel fundamental por su conocimiento directo de las necesidades del territorio y su capacidad para identificar oportunidades de cooperación.

El consejero ha subrayado que esta colaboración debe contribuir al desarrollo económico, la mejora de las comunicaciones, la prestación de servicios públicos y la cohesión territorial, con especial atención a la generación de oportunidades de futuro para quienes viven en las zonas fronterizas. "Cuanto más estrecha sea la cooperación entre todas las administraciones, mayores serán las oportunidades de progreso y bienestar para quienes viven a ambos lados de nuestra frontera", ha subrayado.

González Gago ha insistido, además, en la necesidad de que las aportaciones de las administraciones regionales se incorporen al diálogo institucional entre ambos países. En este sentido, ha defendido que su conocimiento del territorio resulta esencial para identificar oportunidades de colaboración y dar respuesta a las necesidades de las zonas fronterizas.

El consejero ha reiterado la disposición de la Junta a trabajar con las instituciones españolas y portuguesas para consolidar proyectos e iniciativas conjuntas que favorezcan el progreso económico y social de los territorios fronterizos.