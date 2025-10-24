La gala de inauguración de Seminci homenajea a sus 'semanistas' y reivindica el cine de autor como lugar de reflexión

Gala de inauguración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) - PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gala de inauguración de la 70 edición de la semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha destacado el papel de las escuelas cinematográficas y audiovisuales españolas en una ceremonia de apertura que ha rendido homenaje a sus 'semanistas', ha estado marcada por los mensajes reivindicativos ante el "genocidio" en la Franja de Gaza y ha ensalzado el papel del cine de autor como lugar de debate y de reflexión.

La ceremonia ha arrancado sobre las 19.00 horas de este viernes tras la celebración de la alfombra azul por la que han desfilado destacadas personalidades del ámbito cultural y figuras políticas, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Igualdad, Ana redondo; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el director del festival, José Luis Cienfuegos, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

La gala de inauguración ha estado presentada por la periodista Pepa Blanes, quien ha puesto en valor que Seminci "apuesta por el cine de autor" y ha resaltado el conocimiento sobre cine de la ciudad de Valladolid con la participación de los 'semanistas' --el público de diferentes edades que disfruta del festival--.

"Es el mejor festival de cine de autor", ha elogiado la presentadora de una gala en la que, entre otras cosas, se han expresado mensajes reivindicativos sobre la situación en Gaza.

Y es que, ya en la alfombra azul del festival, se visto a celebridades apoyando con aplausos la concentración que en la entrada del Teatro Calderón ha denunciado la situación en Gaza con gritos de 'No es una guerra, es un genocidio' o 'Fuera Israel de la Seminci'.

Una de las protagonistas del evento, la directora catalana Isabel Coixet, directora de 'Tres adioses', cinta que se ha proyectado una vez acabada la ceremonia de inauguración, ha destacado "la longevidad de la Seminci" y ha expresado su deseo de llegar a los 70 años como cineasta.

Precisamente, el actor Francesco Carril que participa en el filme de Coixet ha puesto en valor la programación del festival y su "poca ostentosidad" y ha asegurado que vendrá que próximas ediciones.

Además, en la gala han estado presentes personalidades culturales como el director Fernando Franco de 'Subsuelo', junto a sus actores Julia Martínez y Diego Garisa; Rafael Cobos, el director de 'Golpes'; la directora y el actor de 'Frontera', Judith Colell y Miki Esparbé; y la directora Irene Iborra, junto a otros profesionales de la industria nacional como Christian Dehugo, Elias León Simiani, Esther García, Fernando Méndez Leite, Ángeles González Sinde, Elena López Riera, Enrique López Lavigne, Marta Medina, Carlos Marques-Marcet, Ana Garcés, Ramón Lluis Bande, Ion de Sosa o Luis López Carrasco.

ECAM Y ESCAC, ESPIGAS DE HONOR

La gala ha acogido, asimismo, la entrega de la Espiga de Honor a Gonzalo Salazar-Simpson y Sergi Casamitjana, directores de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), respectivamente.

Ambos han recogido el galardón de las mano de la actriz Blanca Portillo, quien ha aprovechado su intervención para destacar que "el festival es un lugar de encuentro donde se pone en valor la cultura y el cine".

El máximo responsable de la ECAM, quien ha estado acompañado por los exalumnos de la academia Marta Medina y Luis Pérez Carrasco, ha recordado a Fernando Méndez Leite, quien fue premiado el año anterior, y ha agradecido a los todos alumnos y alumnis de la institución "por su compromiso".

Sergi Casamitjana, acompañado del exalumno de la academia Alejandro Marín, ha resaltado la labor de todos los profesores y personas anónimas que han aportado sus conocimientos a todos los alumnos durante 30 años.

La ceremonia de apertura también ha contado con la actuación, en residencia artística, de Niño de Elche, quien ha explorado las raíces del folclore castellano junto al guitarrista zamorano Sergio Portales, la percusionista palentina Laura Silva y el rapero vallisoletano Erik Urano, además del coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. Finalmente, la gala ha concluido con el brindis entre los cinco 'semanistas' junto a Pepa Blanes de un vino de la tierra.

APOYO INSTITUCIONAL

En declaraciones a los medios en el marco de la alfombra del festival, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha trasladado el compromiso de la Junta con los grandes festivales de cine que se celebran en la Comunidad en diversas localidades.

"Seguimos apoyando que Castilla y León se visibilice como ese gran plató al natural, el plató artístico que es y la mejor muestra es este ambiente con grandes películas y renombre para Valladolid, por supuesto, y para toda la comunidad", ha subrayado.