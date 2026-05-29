La Gala Solidaria de CaixaBank reconoce a 50 voluntarios y 250 personas vinculadas a entidades sociales de Burgos

BURGOS 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Cordón ha acogido la III Gala Solidaria 'Jóvenes y Capaces', una iniciativa impulsada por Voluntariado CaixaBank en el marco del 'Mes Social', con el objetivo de promover la inclusión social y facilitar el acceso a la cultura y al ocio de personas en situación de vulnerabilidad y en la que se ha reconocido a 50 voluntarios y 250 personas vinculadas a entidades sociales.

En la actividad han participado usuarios y profesionales de entidades como Las Calzadas, Juan Soñador, Aspanias, Fundación Miradas, Autismo Burgos, Aransbur / MQD, Down Burgos, Apacid, Asociación Hechos, Centro Ocupacional El Cid y APACE.

La implicación conjunta de todas ellas ha hecho posible la creación de un espacio de convivencia, participación y visibilidad compartida, señala la entidad bancaria a través de un comunicado.

La cita ha reunido a más de 50 voluntarios de CaixaBank y más de 250 personas vinculadas a diferentes entidades sociales de Burgos, en una jornada marcada por la inclusión y el compromiso social. El encuentro ha contado también con la participación del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.

El acto, presentado por Arantxa Arroyo, de Magea Escuela, ha incluido diversas actuaciones protagonizadas por las propias entidades participantes.

Entre ellas, una exhibición de baile de Aspanias y una representación teatral de Aransbur / MQD, que han puesto de relieve el valor de las actividades artísticas como herramienta de expresión, participación e integración social.

La gala ha concluido con la actuación especial del grupo burgalés El Nido, que se ha sumado de forma altruista a esta iniciativa, poniendo el broche final a una jornada marcada por la convivencia, la inclusión y el compromiso social.