Gallardón insta a Europa a avanzar hacía "una federación" para competir con China y EEUU y no ser un parque temático

Ruiz-Gallardón y Villacís en la jornada celebrada en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón ha animado a Europa a avanzar hacia "una Federación" para ser "capaz de mirar de tú a tú a Estados Unidos y a China", ya que, de lo contrario, puede ocurrir que "en muy pocos años" Europa sea "un parque temático en el que otros tomen las decisiones".

Ruiz-Gallardón, junto a la abogada, política y exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, han participado en un encuentro en Salamanca, organizado por Management Activo y patrocinado por Unicaja y Caser, bajo el título 'Territorio, empresa y futuro: ¿estamos preparados para competir?'.

Según ha relatado el exministro, "las circunstancias geopolíticas internacionales han cambiado drásticamente en los últimos años", ya que hace diez años se daba "por seguro" que el estado de bienestar estaba consolidado en Europa "con un suministro energético garantizado y con una mano de obra muy barata" como consecuencia de que se ha exportado la producción a países asiáticos con bajos costes laborales.

Sin embargo, el exalcalde de Madrid ha asegurado que "todo eso se ha roto" y así se ha visto con la pandemia del Covid, donde Europa pudo ver "que la dependencia tecnológica de Asia era determinante"; después con la guerra de Ucrania, "cuando se cortó el suministro energético al motor de la economía alemana" y, por último, "se ha roto" con la aparición "disruptiva de la administración del presidente Trump", quien ha puesto sobre la mesa que no se pueden seguir dedicando los recursos al estado del bienestar, a la Sanidad, la Educación o los mayores".

"Mi conclusión es que tenemos que ir hacia una auténtica revolución en Europa, a una reconstrucción de la Unión Europea porque los países solos no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir en un siglo XXI que va a estar absolutamente dominado por América, liderada por EEUUUnidos, y por Asia, liderada por China", ha insistido el exministro, quien haa apostado por "avanzar hacia una mayor cohesión política y la creación de estructuras comunes en materia de defensa, tecnología y recursos básicos".

Por su parte, Begoña Villacís ha sostenido que la pandemia mostró a los paíse que "cuando eres dependiente de otros" no se tiene soberanía. "No podemos pretender soberanía si no tenemos autonomía, si no tenemos independencia, si no somos capaces de crear" ha afirmado la abogada, quien se ha preguntado Por qué Europa no está teniendo soberanía, a lo que ellar ha respondido: "Porque es incapaz de producir".

Al respecto, ha aseverado que España "no compite, sino que sobrevive" en el actual contexto global, al limitarse a adaptarse a las dinámicas marcadas por otros países sin liderar proyectos propio.

Por otro lado, la exvicealcaldesa de Madrid se ha referido a la población activa que según sus propias palabras "cada vez es más pequeña" ya que en Europa hoy en día "hay tres trabajadores por cada pensionista, pero esos tres trabajadores no están necesariamente trabajando".

Por ello, Villacís ha insistido en que la población activa "es cada vez más pequeña, está disminuyendo, cada vez está más grabada, cada vez percibe más impuestos" a lo que ha añadido que "cada vez se incentiva más no trabajar por todo lo que se pierde cuando se trabaja" ha lamentado la expolítica madrileña.

Begoña Villacís ha lamentado que España sea "campeona en esa cuota fiscal que se paga por una cotización de puestos de trabajo por encima del 40 por ciento".