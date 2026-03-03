Gamarra acusa a Sánchez de "colonizar y asaltar la Airef" tras la propuestas de Olóndriz

BURGOS 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Cuca Gamarra ha criticado en Burgos el posible nombramiento de la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés de Olóndriz, como sucesora de Cristina Herrero al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La política riojana ha tachado de "intento de colonización" de las instituciones de Pedro Sánchez este nombramiento en lo que ve "un paso más en su estrategia de "contrapesos del Estado". En este sentido, ha advertido de que esta designación supondría "asaltar en este caso una institución como la AIReF, que ha permanecido a la sombra del Gobierno".

La diputada ha apuntado, en una visita que ha realizado al centro Burgos Industria de la sociedad pro Burgos del Ayuntamiento, que De Olóndriz es una de las figuras "más importantes en los acuerdos de financiación con los partidos independentistas". Esta circunstancia pone "en entredicho la neutralidad" de un organismo que, hasta ahora, se había caracterizado por su "autonomía técnica".

Ha criticado que, si se produce este nombramiento, a partir de ahora, una autoridad independiente se convierte en "dependiente" del Gobierno. Para Gamarra "solo hay un camino" y es que el Gobierno "deseche esa posibilidad".

Asimismo, ha vinculado la trayectoria de la candidata con las negociaciones bilaterales en Cataluña, por lo que ve la propuesta como un movimiento para que "una sanchista" que forma parte de la estrategia sobre financiación autonómica para "controlar" el organismo