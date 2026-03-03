Gamarra exige la comparecencia de Robles para explicar la posición de España en el conflicto de Oriente Próximo

BURGOS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Cuca Gamarra ha anunciado que esta formación registrará una petición de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que informe de forma "transparente" sobre la posición de España y el uso de las bases militares ante la escalada de tensión en Oriente Próximo.

La dirigente 'popular' ha recodado que España es un "país maduro" para exigir que el Gobierno rinda cuentas en "sede parlamentaria" y pedir transparencia con la exigencia de la comparecencia de la ministra Robles. Con esta iniciativa, el principal partido de la oposición busca que Defensa aclare el papel exacto de las fuerzas españolas y el grado de colaboración con los socios de la Alianza Atlántica en el actual contexto bélico en Oriente Próximo.

La formación ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comprometer la imagen de España como "socio fiable" ante sus aliados internacionales. Gamarra se ha referido, en su visita al centro Burgos Industria, a que en el actual escenario de inestabilidad, la política exterior y de defensa deben "basarse en el cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos".

Ha apuntado que un país como España debe de ser "fiable" y un socio que "responda a los compromisos" y que "cumpla con sus aliados". De esta manera, para la política riojama la decisión tomada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es todo lo contrario a lo que es lealtad institucional". Ha insistido en que la solvencia internacional de España "está en entredicho" debido a la gestión de Sánchez.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno autorice el uso de las bases estadounidenses en territorio español para el despliegue de efectivos en la zona de conflicto, la política 'popular' se ha se ha remitido a la vigencia de los "tratados internacionales" y ha recordado que España es un país "aliado en la OTAN" que tiene "convenios y de acuerdos firmados" con distintos países y, en este caso, "con Estados Unidos". Para su partido, el respeto a estos acuerdos es la "base de la credibilidad exterior".