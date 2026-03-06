Gamarra lamenta que Sánchez "bloquee" las ayudas europeas a provincias despobladas como Soria

SORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, y candidatos a las Cortes de Castilla y León de esta formación por Soria han criticado que el Gobierno de Sánchez "bloquee" las ayudas al funcionamiento que destina la Unión Europea a las provincias despobladas como Soria, donde ha denunciado que "estas bonificaciones a la contratación podrían llegar al 20 por ciento y apenas llegan al uno por ciento".

En este sentido, ha incidido en que podrían repercutir en un beneficio de 200 millones de euros y solo suponen 16 millones, ya que "no se aplican porque el sanchismo no quiere".

La vicesecretaria nacional ha visitado este viernes Soria con la caravana del PP, donde ha estado acompañada por la candidata por la provincia de Soria, Rocío Lucas, y el presidente provincial, Benito Serrano.

Así, en su intervención, la dirigente nacional ha puesto como ejemplo la gestión de la soriana Lucas al frente de la Consejería de Educación y ha defendido la "política educativa del PP en Castilla y León, que siempre lidera los rankings en España", como forma de "dar certezas al futuro", jungando así con el lema de campaña. En este sentido, ha pedido el voto el voto al PP para que esta región "siga manteniendo y creciendo en la mejor educación posible".

LÍNEAS DEL PP

Por su parte, Rocío Lucas ha explicado el significado de la Caravana del Partido Popular, simbolizada en cinco vehículos que representan las principales líneas de actuación del programa. Así, se ha referido al "apoyo a las familias, impulso al empleo y al emprendimiento, fortalecimiento de los servicios públicos, oportunidades para los jóvenes y desarrollo del medio rural".

La consejera, arropada por el resto de candidatos, ha destacado especialmente las medidas destinadas a dinamizar la demografía y apoyar a las familias, como los bonos por nacimiento, la gratuidad de la Educación Infantil y diferentes ayudas para facilitar la conciliación. "Son medidas concretas que ya están ayudando a muchas familias y que demuestran que el compromiso con Castilla y León se traduce en políticas reales", ha señalado la candidata.

Asimismo, durante el encuentro se han abordado las propuestas del Partido Popular para los autónomos, con el objetivo de mejorar las condiciones de quienes sostienen gran parte del tejido productivo. Entre ellas, se han puesto sobre la mesa medidas para reducir trabas administrativas, facilitar el relevo generacional en negocios familiares y avanzar hacia una fiscalidad más favorable para quienes emprenden en territorios con dificultades demográficas.

