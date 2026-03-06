Gamarra pide la comparecencia de Robles y reprocha que el Gobierno "dice no a la guerra" y "envía a la mejor fragata"

Cuca Gamarra en la visita con la caravana del PP en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado que mientras el Gobierno de España dice "no a la guerra" está "municionando una fragata en España" para enviarla al Mediterráneo en el marco del conflicto bélico en Irán, por lo que ha pedido la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Gamarra, que ha acompañado este viernes a candidatos del Partido Popular por la provincia de Soria en las elecciones autonómicas de Castilla y León, ha mantenido que una "nueva misión" como la que supone la de la fragata Cristóbal Colón en Chipre, "tiene que contar con la autorización o ratificación del Congreso", tal y como interpreta que indica la Ley de Seguridad Nacional y se ha hecho desde 2005.

Por eso ha reclamado al Gobierno que comparezca con "claridad y transparencia" y lo someta a votación en la Cámara.

En este sentido, ha apuntado que hace días su partido pidió la comparecencia del presidente del Gobierno "para que explique a los españoles su posición en el cumplimiento del marco los compromisos", algo que "no puede ser sustituida con una comparecencia en la que ni tan siquiera están presentes los medios de comunicación".

Así, ha anunciado que el PP también se ha pedido la comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados de la ministra de Defensa.

"Del mismo modo que defendemos y pedimos un mundo con reglas, en España hay reglas que deben cumplirse y el Gobierno debe someterse a la democracia y la legalidad" también a las reglas que es la ratificación cuando la actuación está sometida a un carácter de urgencia", ha insistido Gamarra.

Gamarra ha recalcado que "la posición del PP" ante el conflicto en Oriente Próximo es "la que tienen todos los países europeos, contundencia e intransigencia en relación al régimen iraní".

Así, ha instado a "cumplir los compromisos asumidos como aliados en el marco de la OTAN y también de la Unión Europea".

"MENTIRAS" A ALIADOS Y SOCIOS

La 'popular' ha lamentado que, frente a ello, está "una España y un Gobierno que miente a los españoles, a los aliados, y hasta sus socios" donde "niega la cooperación militar firmada".

"Estamos en el mes de marzo y niega la cooperación militar que tenemos firmada, algo que no hacía en junio. También vemos cómo se habla del cierre de las bases de Morón y Rota cuando en Rota sigue funcionando y siguen despegando aviones", ha insistido Gamarra.

La vicesecretario ha lamentado que se desempolve ese "viejo eslogan de 'no a la guerra'" cuando "de forma simultánea se ha conocido por los medios que España participa a través de la mejor fragata, en una nueva misión que lidera Francia y que se conduce hacia Chipre".

Así, ha apuntado que Sánchez aprovecha cada ocasión para "enfrentarse a Trump" para buscar un "rédito político desde el punto de vista de la política nacional mientras "la ministra de Defensa se sienta con el embajador de Estados Unidos para intentar apaciguar las aguas".

POSICIÓN DE ESPAÑA

La representante del PP ha pedido "claridad" sobre la posición de España y las decisiones que España ha tomado desde el marco del "envío de fragatas en el marco de una nueva misión a una zona de conflicto, como es Chipre".

Además, que "se sepa y se informe desde el Congreso de los Diputados y que se cumpla la ley y es que una nueva misión tenga que contar o con la autorización o con la ratificación por parte del Congreso de los Diputados".

COBERTURA A LOS ESPAÑOLES

La vicesecretaria ha exigido al Gobierno que "dé cobertura a los todavía decenas de miles de españoles que se encuentran en la zona de conflicto", muchos de ellos "denunciando el abandono".

Así, ha pedido también que "se reconduzca el mensaje por parte del gobierno".

"No puede ser que un régimen como el iraní esté felicitando al Gobierno de España. Esto no es admisible en el marco y en el contexto internacional en el que estamos", ha lamentado.

Por último, ha instado a Sánchez a que "deje de buscar enemigos y confrontación para pasar desde el Gobierno de España a ser un aliado solvente con los socios europeos en primer lugar y con el resto de socios", ha finalizado Gamarra.