Gamarra pide un Gobierno que "devuelva la decencia" y se preocupe por provincias olvidadas como Soria

Cuca Gamarra (tercera por la izda) con los candidatos del PP por Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria General de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido de cara a las elecciones un Gobierno "que devuelva la decencia" y que se preocupe por provincias como Soria, que "durante ocho años han sufrido en su piel el abandono del 'Sanchismo' con la complicidad del PSOE de Castilla y León.

En este sentido, ha señalado que son los propios sorianos los que pueden "ponerle fin" en las elecciones del 29 de noviembre, "las de mayor trascendencia de la democracia". Gamarra ha visitado en la tarde de este lunes la Sede Provincial del Partido Popular, donde ha asistido al Comité de Campaña acompañada de los candidatos al Congreso y al Senado, Tomás Cabezón y Benito Serrano, respectivamente, y donde ha mantenido un encuentro con los funcionarios de prisiones.

"Unas elecciones en clave de decencia, porque es indecente que el dinero de los impuestos se haya ido a los bolsillos de socialistas cuando hoy duerme en la cárcel el número dos y ministro y que ha sido condenado a 24 años de prisión", ha señalado sobre Ábalos.

Ha reiterado que el Gobierno de Sánchez "ha practicado la indecencia y la corrupción", por lo que los ciudadanos merecen "un Gobierno de gente honrada, decente y limpia, que se preocupe por los sorianos".

Gamarra ha subrayado que los únicos que han salido bien parados son "los socios" mientras los problemas "se agudizan para el resto". "Para Bildu o los independentistas ha habido atención constante pero no para los sorianos, que han visto que la financiación diferenciada se ha quedado en un cajón", ha recalcado la 'popular', que ha asegurado que con un gobierno del PP dicha fiscalidad "será una realidad".

En este sentido, ha lamentado que mientras el dinero se va "en mordidas o prostitutas" Soria lleve "año y medio sin tren" en lo que es un "abandono a una provincia que sigue pagando sus impuestos". "Llegamos con hambre de cambio y por ello los candidatos sorianos tienen acreditada su trayectoria ya que han defendido siempre Soria por encima de todo", ha señalado sobre los candidatos al Congreso y al Senado.

FUNCIONARIOS DE PRISIONES

En relación a la reunión con los funcionarios de prisiones, ha recalcado que su partido se comprometió a que fueran reconocidos como Agentes de Autoridad porque "se les estaba faltando al respeto y se sentía desprotegidos en prisiones". "Sabemos que quedan muchas tareas pendientes, pero igual que lo hemos hecho con ellos seguiremos trabajando para que los problemas de un colectivo concreto se solucionen", ha finalizado Gamarra.

Por su parte, el candidato al Congreso por el PP, Tomás Cabezón, ha defendido a Gamarra como una compañera que siempre está cuando se le necesita, "una amiga del PP de Soria que siempre ha colaborado en llevar iniciativas que se han demandado en el parlamento".

En cuanto a la candidatura soriana, ha señalado que van "todos, a por toda y con todos" ya que lo que les importa son "los sorianos" y por ello trabajarán en escuchar las reivindicaciones de los pueblos y de los colectivos para incorporarlas al programa.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, se ha referido a la presentación de candidatos en Salamanca donde el presidente nacional, Feijóo, señaló que estaban preparados "con grandes equipos" para dar la vuelta a los resultados, a los que pidió "compromiso, responsabilidad y decencia". "Nosotros lo que vamos a hacer es explicar el proyecto del PP, que tenemos el mejor proyecto, el mejor y el único que pude hacer que se produzca el cambio. También en Soria", ha matizado Serrano.