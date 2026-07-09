Garamendi pide alejarse de los "asaltos políticos" y llama a la "tranquilidad y diálogo" para acabar con el absentismo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (centro), junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi (der), en la gala de entrega de galardones de la XXXIII edición de los Premios CEOE Castilla y León- EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "alejarse radicalmente" de los "asaltos políticos" tras las recientes posturas manifestadas por los representantes de los partidos en relación con el absentismo laboral, al tiempo que ha llamado a la "reflexión, tranquilidad y el diálogo" para acabar con este "problema", ya que las bajas laborales suponen un coste anual que ha cifrado en 33.000 millones.

El objetivo se establecer un diálogo entre sindicatos, empresarios, gobierno y comunidades autónomas para arreglar este "problema" que es el que "más preocupa" a las empresas españolas.

De esta forma se ha expresado el líder de la patronal en declaraciones a los medios antes de participar en la XXXIII edición de los Premios CEOE Castilla y León que se ha celebrado este jueves en la sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

En sus declaraciones, el presidente de CEOE ha asegurado "no entender" las polémicas políticas sobre esta cuestión, ya que la realidad es que por IT en España "faltan al trabajo 1,4 millones de personas en el mundo privado". "Esto refleja que la broma del absentismo tiene un coste para las empresas de 17.000 millones", ha ahondado.

Esta situación ha hecho que la patronal reclame que se ponga encima de la mesa el tema de las bajas laborales, del absentismo y de la IT, porque lo que quieren los empresarios, ha sostenido, es que las personas se curen.

"El problema realmente es que hace falta una mejor sanidad", ha profundizado el líder de la patronal, quien ha hecho énfasis en la necesidad de reforzar el INSS, en un momento en el que hacen falta más psiquiatras y psicólogos, ya que las enfermedades mentales han aumentado a partir del Covid.

En este sentido, ha remarcado la importancia de que haya más médicos que estén mejor pagados para poder abordar la cuestión del absentismo, además de dar más espacio a las mutuas para que puedan adelantar procesos.

RELACIONES EMPRESARIALES

Preguntado por el hecho de que las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos puedan afectar a la inversión empresarial, Garamendi ha asegurado que Estados Unidos es el "gran amigo" de España y viceversa, puesto que "EEUU es el país mayor inversor en el territorio español".

Precisamente, ha destacado que las empresas americanas en España son "muchas", al tiempo que ha destacad que Estados Unidos es el lugar donde las empresas españolas "más confían y donde tienen la mayor inversión en el mundo".

"Las empresas españolas tienen más de 80.000 millones de euros en inversiones en Estados Unidos", ha incidido el líder de la patronal, para después asegurar que se han cumplido 250 años de la independencia americana, donde España fue "fundamental"

Por todo ello, ha subrayado que la amistad con Estados Unidos de España es "enorme", con independencia de las palabras de los dirigentes políticos, que pueden ser "más o menos gruesas".

En la misma línea, ha señalado que los empresarios trabajan para mantener la relación de España y Europa con Estados Unidos que es "clave" en cuestiones estratégicas como la defensa o los temas digitales, donde realmente la tecnología en este momento es "hoy en día prácticamente americana".

De hecho, ha aseverado que para que haya inversión en un país es necesraia la "confianza", y para que haya confianza es necesario que exista seguridad jurídica y estabilidad. "Lo que me preocupa y lo que yo quiero es que España lance ese mensaje, porque la gente del extranjero ve los casos de corrupción permanentes que no ayudan", ha expresado.