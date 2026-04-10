Garcés reducirá burocracia, buscará equidad en campus y mejorar condiciones del personal si llega al Rectorado de UVA

Candidatura de Pilar Garcés al Rectorado de la UVA. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVA) Pilar Garcés ha presentado un programa con un centenar de medidas que giran en torno a la reducción de la burocracia para "no perderse en procesos innecesarios", buscar la "equidad y redistribución de recursos" en los cuatro campus, al tiempo que trabajará para mejorar las condiciones de su personal.

"Una universidad que se coordina mejor funciona mejor, porque muchos problemas de la UVA no son falta de recursos, sino falta de coordinación. Este proyecto no promete lo que no depende de la universidad, no puede hacerlo, pero sí asume con responsabilidad lo que depende de ella. Es un proyecto viable, es realista y orientado a resultados. Creemos en una universidad que facilita, que apoya y que funciona, porque una universidad no es solo una institución, es una comunidad que crea marca y marca de prestigio", ha resumido durante la exposición del programa y en el que ha estado arropada por todo el equipo que conforma su candidatura.

Garcés ha lamentado que, a pesar de que la UVA es una "gran universidad", en el día a día "las cosas cuestan demasiado". "Cuesta gestionar, cuesta coordinar, cuesta planificar y, por lo tanto, cuesta investigar y avanzar. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es ver dónde está el problema. Y el problema está en un problema de organización, es fundamental, un problema de estrategia", ha reflexionado.

En este contexto, ha afirmado que su proyecto no es "una suma de propuestas", "es un compromiso claro, hacer que la UVA funcione mejor desde el primer día". De ahí que haya expuesto su concepto de 'UVA 4'. "Somos una universidad y cuatro campus. Todas las propuestas están dirigidas a lograr la equidad y la redistribución de recursos", ha añadido.

Garcés ha establecido ocho prioridades si el próximo 28 de abril su candidatura es la más votada. La primera de ellas pasa por "menos burocracia y más universidad". "Vamos a revisar procedimientos, eliminar duplicidades y simplificar trámites. Implantaremos una ventanilla única digital y utilizaremos, lógicamente, herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas que no aportan valor", ha detallado.

También ha subrayado la importancia de "decidir mejor" a través de un sistema de información institucional que presente métricas e indicadores de la universidad "en tiempo real" --Dasboard- que permiten tomar decisiones rápidas. "No solo es decidir mejor, sino es explicar mejor cómo decidimos y con qué criterios", ha añadido.

La tercera de las prioridades expuestas pasa, en sus palabras, por la "planificación del Personal Docente e Investigador (PDI). "No podemos seguir funcionando desde la urgencia. Proponemos avanzar hacia una planificación más estable y coherente, mediante planes de organización docentes plurianuales, con procesos de seguimiento y de evaluación participativos que permitan anticipar necesidades y tomar mejores decisiones", ha continuado.

De ahí que haya avanzado que revisará el calendario académico para adaptarlo "a ciclos más naturales de planificación, de seguimiento y de evaluación", y evitar así "dinámicas actuales de excesiva aceleración que dificultan la calidad docente y la gestión".

La cuarta prioridad se centra en el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas), del que depende el "funcionamiento real" de la institución. "Por eso proponemos avanzar en la estabilización de plantillas mejorar la organización del trabajo, reforzar los servicios infradotados y apostar por su formación y por su desarrollo profesional. Porque no hay una universidad ágil sin una administración sólida, reconocida, bien organizada y bien coordinada".

El alumnado también forma parte de sus "prioridades". Garcés ha comprometido situarlo en el "centro de medidas concretas" para "facilitar la participación real de los alumnos".

"Hay que garantizar la igualdad de oportunidades en todos los campus y reforzar su bienestar, con servicios de atención psicológico accesibles, una estrategia de universidad saludable y, por supuesto, el deporte como espacio de convivencia y de identidad", ha abundado para anunciar también la creación de una base de datos de viviendas de alquiler en colaboración con las administraciones públicas para solventar "problemas" sobre todo en Segovia, por el "elevado" precio de los alquileres.

También ha subrayado la importancia de la investigación y transparencia donde ha planteado la simplificación de la gestión a través de una "ventanilla única". "Vamos a apoyar a los grupos de investigación e institutos y actuaremos con transparencia en la aplicación de los costes indirectos de todos estos proyectos para devolver parte de estos recursos a los diferentes grupos de investigación e institutos", ha añadido.

Internacionalización e infraestructuras sostenibles, también forma parte de las prioridades de la candidatura. En su ideario, hay que buscar criterios de "sostenibilidad", al entender que no se trata de "invertir más sino gestionar mejor".

PASADO EN LA JUNTA

Por último, Garcés no cree que su pasado como directora general de Universidades e Investigación de la Junta reste "independencia" a la UVA en caso de que llegue a dirigirla. "Todo lo contrario", ha argumentado la candidata que considera que esta etapa le hace acreedora de "mayores conocimientos" sobre el funcionamiento de la administración.

"Intenté ayudar a las universidades, conseguir mejor y mayor financiación. Esto va a influir positivamente en nuestra relación con la Junta para negociar mejores condiciones y mayor inversión en investigación para la Universidad de Valladolid", ha finalizado.