García asegura que la Cámara de Comercio de Valladolid es un "aliado estratégico" para la competitividad empresarial

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, clausura el Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado el papel de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid como motor de transformación económica y social y como un "aliado estratégico" en el impulso de la competitividad empresarial de Castilla y León.

Durante su intervención este martes en la clausura del Pleno de la institución, la titular de Industria ha puesto en valor la fortaleza del tejido empresarial vallisoletano, los indicadores positivos en materia de empleo, exportaciones e innovación, así como la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y el órgano cameral para incentivar el emprendimiento y la inversión, así como para afrontar los retos de la digitalización, la mejora de la cualificación o la internacionalización de las empresas.

Así lo ha trasladado la titular de Industria en declaraciones a los medios en el marco de la clausura del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, en las que ha deseado que las Fiestas de la capital del Pisuerga sean un "éxito" al suponer un escaparate para la ciudad y sus empresas.

Se trata de una sesión plenaria en la que la consejera ha trasladado su agradecimiento a la Cámara de Comercio por el trabajo que realiza de forma "proactiva" al desarrollar "muchísima actividad" desde el punto de vista de la internacionalización de las empresas vallisoletanas y que mantiene una "colaboración constante" con la Administración autonómica.

De igual forma, se ha puesto sobre la mesa la situación económica internacional que en este momento se cierne sobre las empresas y genera "dificultades" debido al proteccionismo de los distintos países con los aranceles.

Precisamente, la titular de Industria, Comercio y Empleo ha recordado que la Comunidad ha superado el millón de afiliados a la Seguridad Social, un ámbito en el que la aportación de Valladolid es "muy importante" dado que cerca del 23 por ciento de la aportación de esa afiliación se produce en esta provincia.

Durante la clausura de la sesión plenaria también se han repasado distintos asuntos de colaboración que se mantienen con la Cámara de Comercio, tales como la colaboración con la Escuela Internacional de Cocina u otras actuaciones como las ferias de empleo.

Todo ello, ha subrayado la consejera, en el marco de los nuevos tiempos a los que se enfrentan las administraciones e instituciones, no solo desde el punto de vista económico, sino también de la innovación, digitalización e Inteligencia Artificial (IA).

"Ahí tenemos que estar todos unidos para enfrentarnos a los nuevos retos y desafíos que tenemos por delante, donde la Cámara de Valladolid es un aliado perfecto de la Junta en todas esas materias", ha remarcado la consejera.