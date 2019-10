García Tejerina ocupará el puesto número 4 por Madrid

Actualizado 07/10/2019 11:37:00 CET

García Tejerina - PP - Archivo

Casado defiende la experiencia de Pastor, Tejerina y Rodríguez ante una crisis "ya en ciernes" y reivindica su "experiencia de gestión"

VALLADOLID/MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha situado a la vallisoletana Isabel García Tejerina, la cabeza de lista del Partido Popular por Valladolid en las elecciones generales del pasado 28 de abril, como número cuatro en la lista del PP por Madrid de cara a los comicios generales del 10 de noviembre.

Casado ha justificado la vuelta a primera línea en la lista del PP por Madrid al Congreso de las exministras Ana Pastor, Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez porque es lo que necesitan "ahora" con una crisis económica "ya en ciernes". Aparte de "primar la experiencia de gestión", ha subrayado que son personas "muy afables" y con capacidad de llegar a acuerdos que es lo que, a su entender, se necesita en España para salir del bloqueo político.

"Creo que son tres mujeres que han sabido gestionar en los momentos difíciles en que la izquierda deja destrozada a España", ha asegurado Casado en una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press. Según ha añadido, dos de ellas están ya en este momento en su equipo, dado que Pastor ha sido vicepresidenta del Congreso en la XIII legislatura y García Tejerina es vicesecretaria de Sectorial en la Ejecutiva del PP.

Ante las generales del 10N, Ana Pastor, exministra de Fomento y persona de máxima confianza de Mariano Rajoy, será su 'número dos' en la lista madrileña al Congreso; la extitular de Agricultura Isabel García Tejerina ocupará el cuarto puesto; mientras que la exministra de Medio Ambiente y exsecretaria de Presupuestos, Elvira Rodríguez, estará en el puesto quinto de esa misma candidatura.

PASTOR, UNA PERSONA "MUY QUERIDA EN EL PARTIDO"

El líder de los 'populares' Casado ha reconocido que en esta lista del PP por Madrid lo que ha querido "primar" es la "experiencia de gestión". "Y Ana Pastor no solo tiene experiencia de gestión pública -fue ministra de Sanidad con José María Aznar y de Fomento con Mariano Rajoy-- sino que es una persona muy querida en el partido", ha apostillado, para destacar su gestión cuando Felipe González "dejó quebrado" el sistema de pensiones o en Fomento tras los "20.000 millones de deuda" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, ha destacado que Pastor es una persona que ha demostrado o que tiene "capacidad" para pactar y ha recalcado que ante estos comicios el mensaje que quiere trasladar es que el PP representa "el desbloqueo" político. Y las tres exministra, ha señalado, son "gente muy afable" que van a necesitar para "desbloquear la situación" en España.

En el caso de Tejerina, ha recordado que tuvo que "pelear" con la Política Agraria Común (PAC) en Bruselas mientras que Rodríguez tenía "malas pulgas con el gasto" al elaborar los presupuestos pero es una persona "muy querida" dentro del PP. "Es importante contar con los que pilotaron España en un momento de crisis brutal", ha agregado. Con estos nombramientos, el PP refuerza el equipo económico como habían solicitado algunas voces de la formación.

ALMEIDA CERRARÁ LA LISTA DE MADRID

Casado ha señalado que él está "orgulloso" de la historia del PP, con sus "sombras y sus luces" porque el "balance es muy positivo para España". "Me enorgullezco de los que me han precedido", ha abundado, para añadir después que, por el contrario, Pedro Sánchez es un "mal presidente" que "no es de fiar".

El presidente del PP ha desvelado que ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida que cierre la lista de Madrid al Congreso, algo que es "compatible" con su actual labor. Según ha añadido, el regidor es un "abogado de Estado talentoso" y símbolo de una gestión".

Además, ha señalado que el PP incluye en la misma lista madrileña a exsecretarios de Estado como Gabriel Elorrigaba, combinando "experiencia" con una "nueva generación". También repiten en la lista la exdiputada y actual jefe de gabinete de Cayetana Álvarez de Toledo, Pilar Marcos, y el exjefe de gabinete de Aznar, Carlos Aragonés.