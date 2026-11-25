El concejal de Deportes, Jesús Garrido - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Jesús Garrido, ha avalado con informes técnicos la seguridad de la iluminación del estadio municipal de 'La Albuera' y ha reclamado "rigor" al Grupo Socialista tras las dudas expresadas por la oposición.

Garrido ha comparecido para aclarar las afirmaciones del grupo municipal Socialista sobre las obras de iluminación del recinto y ha cuestionado la "enorme irresponsabilidad política" de la oposición por poner en duda la seguridad de la instalación sin documentación técnica que lo respalde.

Para Garrido "una cosa es ejercer la labor de oposición y fiscalizar al equipo de Gobierno, y otra muy distinta es sembrar dudas sobre la seguridad de una instalación deportiva, sin aportar informes técnicos".

El concejal ha recordado que por esta instalación deportiva "pasan cientos de personas cada semana" y ha insistido en que la seguridad de deportistas, aficionados y familias debe estar por encima de cualquier confrontación política.

El concejal de Deportes ha presentado dos informes técnicos que también se facilitaron a los grupos municipales en la comisión del 23 de noviembre.

El primero, fechado el 18 de noviembre de 2026, corresponde al proyectista y director de obra, y confirma que las cimentaciones se ejecutaron conforme al proyecto aprobado y a la normativa técnica.

El segundo, del jefe del Servicio de Obras municipal, concluye que no existió riesgo alguno de caída de las torres.

Según la documentación expuesta, los ensayos geotécnicos se realizaron el 24 de octubre de 2024, el informe completo se fechó el 6 de noviembre y el hormigonado se inició el día 7.

Las mediciones luminotécnicas de la empresa Signify (Phillips) se hicieron el 27 de noviembre y la primera prueba con público tuvo lugar el 7 de diciembre, en el encuentro frente a Unionistas, y no el 4, como afirmó el PSOE, jornada en la que "ni siquiera se disputó un partido".

Según ha relatado Garrido, la instalación eléctrica quedó finalizada el 10 de enero de 2025 y fue inspeccionada por un organismo de control autorizado (OCA) el 14 de enero.

El 18 de ese mes se disputó el primer partido con iluminación obligatoria por exigencia federativa, frente al CD Arenteiro.

El 11 de agosto de 2025 se realizó una segunda inspección OCA para regularizar el alumbrado de la nueva grada cubierta, construida en 2009, una instalación preexistente (gestionada hasta 2023 por el grupo socialista, ahora en la oposición) que carecía de suministro de emergencia y estaba pendiente de legalización.

Según ha mostrado Garrido, a fecha de hoy "está todo regularizado y legalizado".

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

En cuanto a la situación administrativa, ha señalado que Somacyl recibió la obra y el director de obra emitió el certificado final.

La recepción administrativa municipal ha continuado con documentación complementaria, que se resolverá en los próximos días con la liquidación del pago a Somacyl por parte del Ayuntamiento.

Garrido ha puesto en valor el trabajo del equipo de Gobierno durante tres años para "recuperar instalaciones deportivas con deficiencias y problemas de regularización".