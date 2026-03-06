Gascón, ante la posibilidad de un pacto de gobierno: "tenemos claro que hay que echar al PP"

El candidato de la coalición En Común (IU-Sumar-Verdes Equo) a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón (centro), junto al coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en un acto electoral en el Palacio del Conde Luna de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición En Común (IU-Sumar-Verdes Equo) a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha manifestado que la coalición que lidera tiene "muy claro" que es necesario "echar" al PP si se diera la posibilidad de poder forjar un pacto de gobierno.

"Nosotros tenemos claro que lo que hay hacer es echar al PP y a las políticas del PP, que llevan 39 años asolando la provincia de León y la comunidad de Castilla y León y poniendo los intereses de la ciudadanía al servicio de las grandes empresas", ha recalcado y ha precisado que en el caso de darse la posibilidad de un pacto de gobierno, la decisión sería participada, tras consultar a los simpatizantes y a la ciudadanía.

Además, ha señalado que todavía hay "suficiente tiempo" antes de las elecciones para que En Común pueda contar con una presencia de izquierda transformadora útil y pegada al territorio "más fuerte" de lo que reflejan encuestas en estos momentos.

"Nosotros nos vemos con la fuerza, con el ánimo de volver a las Cortes y establecer una serie de cauces para ver cómo somos capaces de transmitir la voz de la gente corriente, de la gente del común, de la sociedad organizada, de los sindicatos, de los movimientos de clase", ha recalcado.

El programa electoral de IU-Sumar-Verdes Equo, ha explicado, tiene como uno de los ejes centrales la cercanía al territorio, mediante una apuesta por los servicios públicos, una sanidad pública universal, la defensa de las personas migrantes, propuestas para que los jóvenes puedan quedarse en Castilla y León.

Juan Gascón se ha pronunciado de este modo en el Palacio del Conde Luna de León, donde ha tenido lugar un acto público de la coalición En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo), que ha contado con la presencia del coordinador federal de IU, Juan Maíllo.

En el acto también han participado la candidata por León y concejala en San Andrés del Rabanedo Laura Fernández; el representante de Bomberos Forestales de CCOO Castilla y León Diego Fernández; la candidata por Movimiento Sumar Marina Sastre; el cabeza de lista por León de IU, Sergio Carro y la diputada en el Congreso por Comuns-Sumar Viviane Ogou.