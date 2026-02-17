Gascón respalda las movilizaciones por la sanidad pública y aboga por auditar las listas de espera

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Izquierda Unida y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición En Común, Juan Gascón, ha expresado su respaldo a la movilización en defensa de la sanidad pública convocada en Valladolid para este sábado, 21 de febrero, y ha abogado por hacer una auditoría sobre las listas de espera en Castilla y León ante la posibilidad de que estén "maquilladas" por la Junta.

Gascón, quien ha agradecido el trabajo de las diferentes plataformas, ha apuntado que la defensa de la sanidad pública es uno de los ejes del programa de la coalición de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

En este marco, considera necesario poner el foco en cuestiones como las listas de espera, "la media de 100 días de espera para la intervención quirúrgica o las medias también elevadas de días para tener que ser atendido por un especialista".

Juan Gascón ha asegurado que las listas de espera "requieren de una auditoría" porque, ha afirmado, algunos profesionales de la sanidad les han dicho que la Junta lo que hace es "maquillar esos días de lista de espera" y llaman o citan para otro día, lo que provoca "volver a poner el contador a cero" como si se hubiera atendido ya al paciente, cuando lo único que se ha hecho es una llamada o enviado una carta.

"Nos parece que es relevante que haya una auditoría donde se investigue por qué las listas de espera, cuáles son las causas y de qué manera se puede hacer un plan de actuación sobre las listas de espera", ha insistido Gascón, quien considera que es una "preocupación" para la Comunidad y para la gente cuáles son las causas de la demora y si hay problemas en la gestión de esas listas de espera.

Por otro lado, ha apuntado como otro de los ejes de la campaña el Hospital de Burgos, algo que considera que ha "fracasado" como modelo de gestión del Partido Popular. "El modelo de gestión privada no funciona, el modelo privatizador que ha sido perjudicial para la salud de la gente de Castilla y León, y que esta estrategia de debilitar lo público y de favorecer a lo privado es algo negativo para la salud de la ciudadanía de Castilla y León", ha agregado.

MODELO PÚBLICO FRENTE AL PRIVADO

El candidato a la Presidencia de la Junta ha agregado que la gente necesita tener "servicios cercanos" que no se lucren con las pruebas o las operaciones que se tengan que hacer y cree que "hay que sacar la sanidad del modelo de lucro de las grandes empresas privadas" que cuentan con conciertos y convenios con la Junta de Castilla y León y Sacyl para poder "hacer negocio".

Para ello, la propuesta de la coalición será "fortalecer lo público en todos los ámbitos", pero especialmente en el de lo sanitario para "desmercantilizar" la salud de la ciudadanos. "No puede ser que haya empresas que generen negocio con la salud de quienes vivimos y quienes habitamos en Castilla y Le y eso hay que hacerlo sí o sí", ha argumentado.

Por otra parte, ha expresado la "preocupación" por la igualdad territorial, no sólo entre comunidades, sino en Castilla y León, entre los pueblos, en el ámbito de la sanidad rural, donde no hay pediatras o especialistas y hace falta ir a la ciudad para ser atendido.

En esta línea, Juan Gascón ha señalado que la despoblación también tiene causas en la falta de servicios públicos "y en un modelo de gestión de 38 años de gobierno del Partido Popular que han generado un modelo muy precario para lo rural", algo que ha afirmado que quieren "poner sobre la mesa".

El candidato a la Presidencia de la Junta considera que el modelo de Atención Primaria se tiene que "potenciar al máximo", llegar al 25 por ciento de inversión, porque "el refrán castellano de más vale prevenir que curar hay que llevarlo también al término de lo sanitario", por lo que cree que hay que fortalecerlo.

Otra de las apuestas de la coalición, ha explicado Gascón, es un modelo de salud mental "integrador" que facilite que la gente pueda tener consultas en la atención pública en Primaria y no quedarse en un Plan de salud mental que se quedó "en la presentación" porque considera que tiene que estar "adecuadamente atendida" en un momento de "mucha convulsión".

