Gasto de 660.000 euros para hardware y software en la plataforma de datos sanitarios de la Gerencia Regional

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 659.450 euros, con cargo a fondos europeos Next Generation-EU, para la contratación del suministro de equipamiento para la plataforma de Espacio de Datos Sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

De esta manera, se busca dotar a la Gerencia Regional de Salud de una infraestructura hardware para servidores y almacenamiento para la posterior implantación de un software para el proyecto de Espacio de Datos Sanitarios en Castilla y León.

Este suministro, financiado por la Unión Europea en el Marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU, se enmarca en la Estrategia de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 en el ámbito de la Digitalización de los Servicios Públicos.