El gasto medio de la vuelta al cole será de 610 euros en colegios públicos de CyL y de más de 1.700 en privados

Archivo - Una madre acompaña a su hija el día en que se inicia el curso escolar 2023/2024, en el CEIP El Constitución, a 11 de septiembre de 2023, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio de la vuelta al cole oscilará este año en Castilla y León entre los 610 en los centros públicos y los 1.789 euros en los centros privados, en ambos casos por hijo, según un informe de previsión de gastos elaborado por la Asociación Española de Consumidores a partir de una encuesta a padres y madres y de un estudio de precios directos en establecimientos.

En el medio de ambos, se sitúa el gasto medio por alumno en los colegios concertado, que se estima en 710 euros en este informe, cuyos datos sitúan a la Comunidad por debajo del gasto medio de España.

A nivel nacional, en los colegios públicos la cifra se situará alrededor de los 635 euros, en los concertados a 733 euros y en los privados ascenderá a 1.849 euros, incluído en este último caso la matrícula.

En los centros públicos españoles, el reparto incluye 95 euros en comedor, 100 euros en transporte, 210 euros en uniforme, 130 euros en material escolar y 100 euros en otros gastos, sin coste en libros ni matrícula.

En los concertados, las partidas son de 160 euros en comedor, 105 euros en transporte, 228 euros en uniforme, 140 euros en material escolar y 100 euros en otros gastos, tampoco con coste en libros ni matrícula.

Por su parte, en privados el desglose incluye 190 euros en comedor, 140 euros en transporte, 295 euros en uniforme, 358 euros en libros, 210 euros en material escolar, 556 euros en matrícula y 100 euros en otros gastos.

LA COMUNIDAD DE MADRID SERÁ LA COMUNIDAD CON MAYOR COSTE

Por comunidades autónomas, el Principado de Asturias, con 556 euros en centros públicos, es la comunidad con el menor coste, mientras que la Comunidad de Madrid, con 756 euros, presenta el mayor impacto económico en este tipo de centros.

En general, el coste en centros públicos oscila entre los 556 euros de Asturias y los 756 euros de Madrid, pasando por cifras como los 566 euros de Galicia, los 598 euros de Extremadura, los 605 euros de Castilla-La Mancha, los 610 de Castilla y León o los 735 euros de Cataluña, entre otras. En los centros privados, el gasto por comunidades oscila entre los 1.578 euros de Extremadura y los 1.923 euros de Madrid.

La Asociación Española de Consumidores ha pedido a los centros educativos "contención" para no encarecer la vuelta al cole con peticiones de materiales o libros de texto que, según ha señalado la organización, después los padres denuncian que "apenas se utilizan" a lo largo del año.

La asociación ha precisado que el estudio recoge los costes mínimos que supone la vuelta al cole y que, en función de las decisiones que se tomen, el gasto puede resultar considerablemente mayor.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, la Asociación Española de Consumidores ha trasladado a las familias una serie de recomendaciones, entre ellas planificar las compras y evitar las adquisiciones compulsivas, comparar precios y calidades entre distintos establecimientos, no concentrar todas las compras en un mismo comercio, adelantar las compras para evitar la falta de productos muy demandados en estas fechas y conocer la política de cambios y devoluciones de los establecimientos.

La organización ha recomendado además conservar el tique de compra como prueba para posibles devoluciones o reclamaciones y ha recordado que la publicidad relativa a la vuelta al cole tiene también carácter vinculante. Asimismo, ha señalado que las compras realizadas a través de internet cuentan con un plazo de 14 días para desistir de ellas sin penalización y sin necesidad de alegar causa y que, en caso de problemas, se puede solicitar la hoja oficial de quejas y reclamaciones.

Por último, la asociación ha subrayado la importancia de "valorar la reutilización de material" de años anteriores, como forma de fomentar un consumo responsable y eficiente entre los menores.