Gastronomía, patrimonio, vino y música se citan en Fuensaldaña y Peñafiel por los diez años de Alimentos de Valladolid

Roberto Migallón, durante la presentación de los actos. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid continúa celebrando el décimo aniversario de la marca de calidad Alimentos de Valladolid con una programación "especial" que llevará la gastronomía y el producto local a algunos de los espacios patrimoniales "más emblemáticos de la provincia".

Tras las primeras actividades conmemorativas, como la Jornada BASE (Branding, Alimentación, Sostenibilidad y Estrategia), o la actividad 'Comvivium de Alimentos de Valladolid', en el Museo de Las Villas Romanas, las próximas citas tendrán lugar en el Castillo de Fuensaldaña y en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel, ofreciendo propuestas dirigidas a todos los públicos, tal y como ha detallado el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón.

Así, el próximo 20 de junio, el Castillo de Fuensaldaña acogerá 'La Brasa', una experiencia medieval "llena de sabor". A partir de las 11.45 horas, los asistentes podrán disfrutar de una programación que incluye una visita teatralizada al castillo, un taller y exhibición de arquería, el nombramiento de caballeros, una gran barbacoa medieval elaborada con productos de Alimentos de Valladolid y una danza cortesana, con bailes medievales y renacentistas, convirtiendo el recinto en un auténtico escenario medieval.

Las entradas pueden adquirirse en www.valladolidentradas.es a un de 10 euros.

La celebración continuará el 26 de junio con V Night, una propuesta especial organizada en el Museo Provincial del Vino, ubicado en el Castillo de Peñafiel, que comenzará partir de las 21.30 horas. A esa hora, el castillo abrirá sus puertas para que el público disfrute de una velada muy especial que combinará la música electrónica con una degustación de vinos, una cena en formato canapés elaborada con productos de la marca y las actuaciones de Rocco + Barbietúrica, Juan Laforga y Miqui Puig.

Durante las dos primeras sesiones de música se realizará la degustación de los vinos ganadores del concurso Vino de Museo y productos de alimentos de Valladolid. Durante la actuación de Miqui Puig, habrá un barman preparando cocktails elaborados con vino.

La actividad cuenta con un precio de 30 euros, con la posibilidad de utilizar un servicio de autobús desde Valladolid por 35 euros, que saldrá desde la Plaza de San Pablo a las 20.30 horas.