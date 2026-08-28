Gellida presentará en Valladolid el 15 de septiembre el regreso del inspector Sancho en 'La piel de una gota'

Portada de la próxima novela del vallisoletano César Pérez Gellida. - CÉSAR PÉREZ GELLIDA

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida presentará su nueva novela, 'La piel de una gota', que supone el regreso del inspector de policía Ramiro Sancho, el próximo 15 de septiembre, en el Teatro Zorrilla, dentro de la programación del festival 'Blacklladolid', del que es organizador.

En 'La piel de una gota', según señala la editorial Destino, Gellida recupera a Ramiro Sancho, el protagonista de la serie 'Memento mori', en un nuevo 'thriller'.

Pérez Gellida presentará la novela, como ya anunció en sus redes sociales, en un acto que celebrará en el Teatro Zorrilla de la capital vallisoletana a partir de las 19.30 horas del martes 15 de septiembre.

En la nueva novela, 'La piel de una gota', Valladolid se convierte en el objetivo de una cadena de atentados, tras los cuales está un militar experto en explosivos. El inspector Sancho tratará de adelantarse a las amenazas y además afrontará "un momento decisivo en su vida personal" tras el reciente nacimiento de sus hijas gemelas junto con Sara, personaje recurrente también en novelas anteriores de Pérez Gellida.

La presentación será un aperitivo del festival nacional de literatura 'Blacklladolid', del que el autor es uno de los organizadores y que este año celebra en Fuensaldaña (Valladolid) su sexta edición, del 16 al 20 de septiembre, centrada en los vínculos entre literatura y moda.

En la programación de esta nueva edición participarán Clara Sánchez, Fito Robles, del grupo 'Siloé' y Natalia Esgueva, el miércoles 16; el paleontólogo Juan Luis Arsuaga y José Luis Díez Garde, el jueves 17; Paloma Sánchez-Garnica y Amaya Arzuaga, el día 18; el escritor Javier Castillo y la modista Rosana Largo el sábado 19, jornada en la que también se programa un encuentro con las escritoras Carla Montero, Dolores Redondo y la modelo Estefanía Luyk. El domingo 20, cerrarán la programación Christian Gálvez, Irene de la Cuesta y María Dueñas.