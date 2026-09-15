Gellida siembra el caos en Valladolid en 'La piel de una gota': "Es plausible que una persona ponga en jaque a un país"

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida en la torre de la Catedral de Valladolid, donde ha presentado su nueva novela, 'La piel de una gota', publicada con la editorial Destino. - EDITORIAL DESTINO

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) vuelve a sembrar el "caos" en la capital del Pisuerga en su nueva novela, el thriller 'La piel de una gota' (Destino), en la que recupera al inspector de homicidios Ramiro Sancho para hacer frente al antagonista, 'El Témpano', un militar experto en explosivos que refleja cómo es "plausible" que "una persona con determinados conocimiento pueda poner en jaque a una ciudad o un país entero".

La decimosexta novela del autor vallisoletano llegará a las librerías este miércoles, 16 de septiembre, y se ha presentado este martes, día 15, en la Catedral de Valladolid, "uno de los mejores y más emblemáticos sitios de la ciudad" que supone uno de los objetivos de 'El Témpano' para "generar la destrucción" en la ciudad.

En línea con su ritmo implacable, tensión y precisión característica en su escritura, Pérez Gellida pone a la capital vallisoletana y sus habitantes como objetivo de los atentados del antagonista, un exmilitar experto en explosivos que ha perdido todo lo que amaba.

A lo largo de la novela, los lectores podrán conocer los motivos por los que 'El Témpano' "toma la decisión de destruir una ciudad completa", tal y como ha explicado el escritor en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que ha reconocido que este personaje está inspirado en una persona real de la que no ha desvelado su identidad.

En el libro, el autor incide en los estragos psicológicos del antagonista tras una vida marcada por la guerra y la pérdida, así como, especialmente, por su paso por República Democrática del Congo, donde toma contacto con la tribu lugbara y asume la visión de que la muerte "no es un final, si no un estado transitorio" y de la que acoge, según el relato, a su dios, posteriormente utilizado como sello en los atentados.

El escritor ha explicado que para construir a este personaje, que confía que "encantará" a los lectores, se ha documentado sobre determinados conflictos bélicos, con el objetivo de construir escenas que permitan entender la psicología de un persona que está "en ese punto límite en el que una gota más colma el vaso".

Igualmente, aunque en esta propuesta son muchas las explosiones que destruyen espacios de Valladolid, ha aseverado que no se trata de una novela "de explosivos", si no que pasan "muchas cosas que son peores", y ha señalado que ha cambiado en su composición los procesos en relación con los atentados: "Si alguien quiere hacer de 'La piel de la gota' el manual del buen terrorista no lo va a conseguir".

Pérez Gellida ha admitido, asimismo, que esta novela evidencia lo "muy vulnerable" que es la sociedad, si bien ha subrayado que su propósito ha sido reflejar lo "muy plausible" que es que "una persona con determinados conocimientos puede poner en jaque a una ciudad entera o un país entero". En este caso, en Valladolid por tratarse de la "capital" del "universo creativo" del autor, pero una situación que podría haberse "escalado a cualquier municipio".

Frente a toda la "destrucción" que generará 'El Témpano' en la ficción, se situará el inspector Sancho, uno de los protagonistas de la serie de novelas iniciada con 'Memento Mori' que el autor recupera. Y es que, esta nueva novela surgió con el "objetivo primario" de volver a acercarse a este personaje por una "especie de necesidad".

"Recuperar su voz es como el reencuentro con un viejo amigo. La verdad es que no me ha resultado complicado y lo difícil para mí es no obsesionarme con seguir exprimiendo el personaje de Sancho", ha manifestado el escritor sobre el inspector, que esta vez aumenta su vulnerabilidad al vivir una etapa como padre de dos niñas.

UN ALCALDE INSPIRADO EN ÓSCAR PUENTE

Otro de los personajes llamativos en esta propuesta literaria, es el alcalde de la ciudad, Omar Fuentes, quien está inspirado en el exregidor vallisoletano Óscar Puente, actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Pérez Gellida ha reconocido la vinculación entre su personaje y el excalde socialista, quien estaba al frente del Consistorio vallisoletano en 2022, año en el que se desarrollan los hechos de una novela que hace alusiones al uso de las redes sociales por parte del primer edil, su relevancia en Ferraz (sede nacional del PSOE), su intención de estar totalmente pendiente de la investigación o su capacidad para "convertir las amenazas en oportunidades".

En este contexto, el escritor ha indicado que no quería utilizar el nombre de Puente porque no tenía su permiso y ha subrayado que espera "infinitos" tuits del ministro al respecto de este personaje inspirado en su persona. Igualmente, se ha referido a él como "un buen tipo" y ha apuntado que espera darle el libro "en mano": "Creo que le va a gustar".

'La piel de la gota' llega así a las librerías con grandes expectativas de los lectores habituales del autor vallisoletano y también para sorprender a nuevos lectores, si bien esta propuesta podría tener continuidad.

"Estoy muy contento, muy satisfecho con el resultado", ha apostillado Pérez Gellida, para indicar que ha pensado en una posible continuación que aborde, entre otras cuestiones, la reconstrucción de la ciudad.

Asimismo, considera que esta nueva propuesta podría llevarse también a un proyecto audiovisual como ya ha ocurrido con la saga de 'Memento mori', de la que se hizo una serie. De esta manera, ha escrito esta novela con una estructura que "facilita mucho una posible adaptación fiable y fiel".