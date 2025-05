'Geolodía León 25' se consolida como un "rotundo éxito" con sus 150 plazas ofertadas agotadas el primer día

Las excursiones se adentrarán el 11 de mayo en la huella de la minería romana en Las Médulas y los ríos acuíferos Sil y Cabrera

LEÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

'Geolodía León' se consolida en la presente edición como un "rotundo éxito" al agotarse el primer día las 150 plazas ofertadas al público para disfrutar de una iniciativa que se basa en un conjunto de excursiones gratuitas que en la presente edición se desarrollarán bajo la denominación 'Tras la de la minería romana del oro en Las Médulas. Los ríos acuíferos Sil y Cabrera' el próximo domingo día 11 de mayo.

Las excursiones se desarrollarán simultáneamente en diferentes puntos de la geografía nacional y están coordinadas por la Sociedad Geológica de España (SGE), guiadas por geólogos y abiertas a todo tipo de público.

La vicerrectora de Inclusión Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez Fernández, ha explicado que para la institución académica constituye un "verdadero placer" colaborar en una actividad que reúne ciencia, historia, paisaje y compromiso social y que se ha convertido en un "referente" con mayor éxito cada año.

Al respecto, ha precisado que la presente edición ha suscitado un "gran interés" social con 255 solicitudes recibidas, de entre las cuales ha destacado la presencia de personas mayores de 50 años, por lo que en próximas ediciones se intentará fomentar la participación de la población más joven.

'Geolodía' es, según ha concretado, una forma de "viajar al pasado para interpretar el presente" y ha hecho hincapié en la colaboración entre diferentes entidades y la sociedad para llevar a cabo este tipo de iniciativas. "No se valora lo que no se conoce y no se puede conservar lo que no se valora", ha apuntado.

Por su parte, el titular de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León, Emilio Martínez, ha subrayado que el conjunto de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, constituye una de las obras mineras de la época romanas "más importantes del mundo" y se ha referido a la "gran riqueza" del patrimonio natural del territorio leonés.

INVERSIONES PROVINCIALES

En este sentido, ha recordado que la institución provincial ha comprometido una inversión de cerca de 400.000 euros en este enclave para abordar los trabajos de recuperación del canal romano que discurre entre Peñalba y las Médulas como ruta de interés turístico y para la mejora y recuperación del entorno de la Casa del Parque.

Además, ha recordado que la Institución provincial, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC), se ha realizado intervenciones en cerca de 86 kilómetros de la red hidráulica en los municipios de Truchas, Castrillo de Cabrera, Benuza y Puente de Domingo Flórez.

En la presentación de 'Geolodía León 25' también ha estado presente el profesor titular de la Escuela de Minas de la Universidad de León Javier Fernández Lozano, quien ha expresado la necesidad de potenciar el valor de los paisajes y la relación entre el ser humano y el medio natural mediante una mirada "crítica y activa".

El acto de presentación de 'Geolodía León 25' también ha contado con el representante del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC Augusto Rodríguez García. La iniciativa cuenta en León con la colaboración de diferentes entidades como la Asociación ProMonumenta, que juega un papel "muy importante" en el impulso del patrimonio de la provincia.