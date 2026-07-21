Gobierno autoriza las fases I y II para modernizar la Comunidad de Regantes de Villadangos, en León, con 57,6 millones

LEÓN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) tres contratos para ejecutar actuaciones de modernización de regadíos en las provincias de León y Huesca, con un presupuesto conjunto superior a 84 millones de euros.

Así, en la provincia de León se ha dado luz verde a la contratación de las fases I y II del proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, con un presupuesto base de licitación conjunto superior a 57,6 millones de euros.

Las actuaciones previstas permitirán modernizar 5.938 hectáreas, lo que beneficiará a 1.322 regantes de los municipios leoneses de Villadangos del Páramo, Chozas de Abajo, Bustillo del Páramo, Santa Marina del Rey, Valdevimbre, Cimanes del Tejar y San Pedro Bercianos.

La obra sustituirá la red actual de acequias por una "moderna" infraestructura presurizada dotada de balsas de regulación, sistemas de filtrado y telecontrol, lo que permitirá implantar un sistema de riego a la demanda, mejorar la eficiencia hídrica y energética y facilitar una gestión completamente digitalizada del riego.

La fase I, con una inversión de 27,13 millones de euros, modernizará 2.954 hectáreas y beneficiará a 650 regantes, mientras que la fase II, con 30,55 millones de euros, actuará sobre 2.984 hectáreas y beneficiará a 672 regantes.