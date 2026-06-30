El Gobierno concede 138,2 millones a Gotion para su proyecto en Valladolid que presentarán mañana con Hereu y Puente

Archivo - El ministro Óscar Puente junto a un directivo de Gotion en las instalaciones de la compañía en China. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado una inyección económica superior a los 138,2 millones de euros procedentes del último paquete de ayudas del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) para el proyecto de dos plantas dedicadas a la producción de baterías para automoción eléctrica de la multinacional china Gotion en Valladolid.

Según la resolución aprobada este lunes por el Ministerio, se conceden a la sociedad Gotion Spain Green Energy para una nueva planta industrial de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos para recuperación de 'black mass' una subvención de 82.306.509,00 euros; y otra de 55.916.757,52 euros para otra planta de fabricación de cátodos para baterías de vehículos eléctricos.

El presupuesto total financiable, según la resolución, supera los 950 millones de euros, con 411.532.547,00 euros previstos para la planta de reciclaje avanzado; y 539.084.360,80 euros para la de fabricación de cátodos.

Esta inyección financiera se prevé que sirva para dar luz verde a la implantación de la multinacional china en Valladolid, en un proyecto de producción de baterías que inicialmente se trabajó con la empresa eslovaca Inobat, pero que el pasado año fue asumido por Gotion.

Los fondos provienen del último paquete de ayudas del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno del vehículo eléctrico y conectado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2026.

Con este reparto, las propuestas de Gotion Spain Green Energy SL absorben casi la totalidad de los fondos disponibles en esta convocatoria pública (algo más de 145 millones de euros). De hecho, la resolución del Ministerio solo contempla una asignación complementaria de siete millones de euros para la firma Orkli, vinculada al grupo vasco Mondragón, destinada al plan de inversiones industriales Belcor.

DOBLE VISITA MINISTERIAL

Este martes se ha conocido también que precisamente mañana miércoles acudirán a Valladolid los ministros de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, junto con el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai, para presentar el proyecto de Gotion en la ciudad.

Los representantes ministeriales y el ejecutivo chino atenderán a los medios de comunicación en la Delegación de la AEAT en Valladolid, en un evento al que se ha invitado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, cuya administración debe redactar una modificación del Plan General de Modificación Urbana para habilitar el uso industrial de varias parcelas en las que se podrá instalar el proyecto de Gotion.