El Gobierno concede 32,8 millones a cinco proyectos de modernización de energías renovables en tres municipios abulenses

ÁVILA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destina 32,8 millones de euros a cinco proyectos de modernización de instalaciones de energías renovables en la provincia de Ávila, seleccionados en la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las ayudas se financian con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha detallado la Subdelegación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La resolución definitiva aprobada por el IDAE ha distribuido 612 millones de euros entre 173 proyectos de repotenciación eólica y modernización hidroeléctrica de toda España, tras ampliarse en un 110 % la dotación inicialmente prevista para atender la elevada demanda registrada.

Castilla y León figura entre las comunidades autónomas con mayor número de actuaciones seleccionadas.

Los proyectos aprobados en Ávila corresponden a cuatro actuaciones de repotenciación eólica y a un proyecto de renovación tecnológica y medioambiental de una central hidroeléctrica.

En conjunto, permitirán modernizar infraestructuras energéticas ya existentes mediante la incorporación de tecnología más avanzada y eficiente, mejorando su rendimiento y reduciendo su impacto ambiental.

La mayor parte de los fondos concedidos a la provincia, 32.277.391 euros, se destinarán a la modernización de parques eólicos incluidos en el Programa 1 de Repotenciación Circular.

La actuación con mayor importe concedido en Ávila es la repotenciación del parque eólico Altos del Voltoya, en Herradón de Pinares, que recibirá una ayuda de 10.298.504 euros.

El proyecto contará con una potencia de generación de 12,2 MW y una capacidad de almacenamiento asociada de 36 MWh.

A esta actuación se suman tres proyectos ubicados en Las Navas del Marqués. El proyecto Parque Eólico Navazuelo Repotenciación recibirá una ayuda de 7.616.907 euros; el Parque Eólico Alto de Cartagena Repotenciación, 9.290.473 euros; y el Parque Eólico Navas del Marqués Repotenciación, 5.071.507 euros.

En conjunto, las tres actuaciones concentrarán 21.978.887 euros en ayudas públicas para la modernización de instalaciones eólicas existentes.

La quinta actuación seleccionada en la provincia corresponde a la Renovación Tecnológica y Acondicionamiento Ambiental de la Central Hidroeléctrica de Puente Nuevo, ubicada en El Tiemblo, que recibirá una ayuda de 563.400 euros dentro del Programa 2, destinado a la renovación tecnológica y ambiental de minicentrales hidroeléctricas.

El programa Repotenciación Circular busca impulsar la modernización de instalaciones renovables ya existentes mediante la sustitución de equipos antiguos por tecnologías más eficientes, favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos renovables, una mayor integración en la red eléctrica y una reducción de los impactos ambientales y paisajísticos.

Según los datos del IDAE, los 81 proyectos eólicos beneficiarios de esta convocatoria permitirán sustituir cerca de 3.000 aerogeneradores antiguos por menos de 500 equipos de nueva generación, más potentes y eficientes.

Además, más de la mitad de las actuaciones incorporan sistemas de almacenamiento energético.

Las ayudas concedidas en esta segunda convocatoria dan continuidad al proceso de modernización de las infraestructuras renovables de la provincia.

Entre los antecedentes figura la ayuda concedida en la primera convocatoria a la repotenciación del parque eólico de Aldeavieja, reforzando la contribución de Ávila a los objetivos de transición energética, sostenibilidad y desarrollo del medio rural.