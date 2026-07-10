El Gobierno formaliza por más de 10,5 millones el contrato para terminar la presa del río Mayor en Soria

SORIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha formalizado por 10.594.607 euros el contrato para terminar la presa del río Mayor, clave para el abastecimiento en la localidad de San Pedro Manrique y sus núcleos de población, en las Tierras Altas de Soria y que está declarada de interés general del Estado.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este viernes la formalización del contrato para terminar las obras de la presa destinada al abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique.

La actuación depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El contrato se ha formalizado con la empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando y el plazo de ejecución previsto es de 25 meses.

La formalización se ha producido después de la adjudicación acordada el pasado 13 de mayo, a propuesta de la mesa de contratación y según la mejor relación calidad-precio y la actuación permitirá completar una infraestructura clave para el abastecimiento en alta de San Pedro Manrique y de sus núcleos: Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe.

El sistema también dará servicio a Montaves y Huérteles, en el término municipal de Villar del Río.

ASBATECIMIENTO

El proyecto prevé el suministro a partir de aguas superficiales del río Mayor y la conducción se realizará por gravedad, sin necesidad de impulsar el agua.

Esta solución reduce los costes energéticos del sistema y mejora la eficiencia del abastecimiento, puesto que fa finalidad de la presa es atender la demanda actual y los incrementos estacionales que se producen en la comarca, especialmente durante los periodos de mayor población.

La infraestructura permitirá reforzar la garantía de suministro en una zona con varios núcleos de pequeño tamaño y con necesidades ligadas tanto a la población residente como a los aumentos temporales de consumo.

La actuación figura en los Planes Hidrológicos de la cuenca del Ebro y está vinculada a la regulación del río Linares, incluida en el listado de inversiones de la cuenca del Ebro del Plan Hidrológico Nacional.

OBRA YA INICIADA

El contrato formalizado permitirá retomar y concluir una obra que ya cuenta con distintos elementos ejecutados o iniciados. Entre ellos figuran accesos, edificio de control, desvío del río, ataguía, excavación de cimientos y cuenco amortiguador.

La nueva contratación llega tras la resolución del contrato anterior y después del proceso técnico y administrativo necesario para medir, recibir y liquidar las unidades ya ejecutadas.

La presa proyectada es de gravedad y planta recta. Tendrá una altura aproximada de 24 metros sobre cimientos. El diseño incluye aliviadero en el cuerpo de presa, cuenco amortiguador, galería longitudinal de inspección y drenaje, accesos por ambas márgenes y desagües de fondo mediante válvulas tipo Bureau.

El proyecto incorpora medidas ambientales de integración y restauración y también prevé actuaciones de protección de la avifauna, permeabilidad para la fauna, reforestación, seguimiento ambiental y control arqueológico y paleontológico.

La infraestructura contará además con estaciones de aforo y sistemas de auscultación de la presa, elementos que permitirán controlar el comportamiento de la obra durante su vida útil y realizar el seguimiento técnico de la infraestructura una vez finalizada.