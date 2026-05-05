El Gobierno impulsa el monitoreo tecnológico de gestión forestal con más de doce millones al proyecto Retechfor de CyL

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez, en la apertura del I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor) en Burgos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BURGOS, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno impulsa la transformación digital del sector forestal con una inversión de 12,45 millones de euros a través del proyecto 'Retechfor' de Castilla y León, una iniciativa orientada a mejorar la conservación de los espacios naturales y prevenir desastres ambientales como los incendios forestales mediante el uso de tecnologías de última generación.

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en la apertura del I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor) en Burgos, donde ha detallado que la Comunidad participa en tres proyectos 'Retech', a los que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha apoyado con 29,8 millones de euros de los más de 200 de fondos europeos que se invierten para 13 proyectos estratégicos distribuidos por España.

'Retechfor' se integra en el programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica ('Retech'), un programa impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con el objetivo de ejercer de palanca transformadora y vertebradora de los sectores económicos más relevantes del país. Este programa se basa en la cogobernanza con las comunidades autónomas y tiene como finalidad reforzar la cohesión territorial mediante proyectos de transformación digital adaptados a las fortalezas de cada región.

Concretamente, 'Retechfor' de Castilla y León incorpora herramientas innovadoras como escáneres 3D, drones, inteligencia artificial, sensores de alta precisión y sistemas de análisis de datos (Data Analytics), que permiten monitorizar en tiempo real el estado de las masas forestales y anticipar situaciones de riesgo.

El objetivo que persigue es optimizar la gestión de los recursos forestales y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias. Este proyecto es una de las tres iniciativas 'Retech' en las que Castilla y León participa --Plataforma Agroalimentaria en Red, Knowledge Heritage Network (KHN) y Retechfor--, que han recibido, en conjunto, una financiación de 29,8 millones por parte del Ejecutivo central, el 75 por ciento de la inversión total, que está cofinanciada por las comunidades autónomas participantes.

Estas tres actuaciones, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forman parte de una inversión global superior a los 200 millones de euros de fondos europeos destinada a 13 proyectos estratégicos distribuidos por todo el territorio nacional.

Durante su intervención, ha subrayado la importancia de aplicar la innovación tecnológica a la gestión forestal para mejorar la protección del medio natural y avanzar hacia un modelo más sostenible.

"La puesta en marcha de 'Retechfor' en Castilla y León supone un salto cualitativo en el sector forestal, al permitir una gestión basada en datos, más eficiente y preventiva, que contribuye tanto a la conservación del entorno como al desarrollo de la bioeconomía forestal", ha expresado el representante gubernamental.

De hecho, ha señalado que la aplicación de estas tecnologías va a permitir anticiparse a situaciones de riesgo con un alto grado de precisión y ha puesto como ejemplo del desarrollo de este proyecto el impacto que puede tener una red de sensores instalados en el suelo para detectar en tiempo real una caída de la humedad por debajo de niveles críticos, incluso antes de que exista cualquier señal visible de peligro.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE BURGOS

En este sentido, también ha destacado otras iniciativas impulsadas por el Gobierno de España para potenciar la transformación digital de la provincia de Burgos.

Solo desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se ha invertido casi 40 millones, distribuidos en iniciativas dirigidas a las empresas como Kit Digital, Kit Consulting o las Oficinas Acelera Pyme que ha concedido más de 8.000 ayudas por valor de 37,6 millones.

En el conjunto de la comunidad autónoma, la cifra supera los 350 millones de euros y también destacan iniciativas dirigidas a que el talento sea un arma estratégica de país.

Con ellas, el Gobierno está trabajando para cosechar soberanía a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, con más de 900.000 euros invertidos en Burgos promoviendo miles de formaciones, desde competencias básicas, hasta cursos avanzados de IA para profesionales.