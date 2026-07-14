El Gobierno invertirá 522,10 millones en modernizar regadíos en CyL y alcanzará casi los 1.250

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en una rueda de prensa sobre inversiones en modernización de regadíos en la Comunidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene proyectado o en ejecución inversiones por importe de 522,1 millones de euros en modernización de regadíos en Castilla y León, donde ha llevado a cabo en los últimos cinco años actuaciones por importe de 727,46, por lo que alcanzará los casi 1.250 millones de euros, una cuarta parte (el 25,67 por ciento) de lo que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) destina a este fin en toda España.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha destacado la "enorme trascendencia" para el "presente y futuro" de la Comunidad que suponen las inversiones del Ejecutivo central en la modernización de regadíos.

"Estamos, por lo tanto, ante una inversión histórica y sin precedentes para nuestro campo", ha señalado Sen en referencia a los 1.250 millones globales de inversión, que ha aclarado que no es "hablar únicamente de tuberías, de conducciones o de infraestructuras hidráulicas" porque también supone competitividad, empleo, ahorro de agua, energía, incorporación de la tecnología y futuro para miles de explotaciones familiares, además de su repercusión para fijar población, generar actividad económica y generar oportunidades en el medio rural.

El delegado ha afirmado que el Gobierno ha situado a la Comunidad en "el centro" de la "mayor apuesta inversora" en esta materia porque Castilla y León es "una potencia agroalimentaria, es una tierra de agricultores y de ganaderos y de miles de familias que viven directa o indirectamente de este sector".

De esta forma, ha concretado que, hasta la fecha (en los últimos cinco años), a través de Seiasa se han ejecutado en la Comunidad inversiones por valor de 727,46 millones de euros.

"Más de uno de cada cuatro euros invertidos por Seiasa en España para modernizar los regadíos se ha destinado a Castilla y León", donde se han modernizado más de 120.000 hectáreas y beneficiado a más de 47.000 regantes mediante 71 obras, ha agregado Nicanor Sen, quien ha citado que esto suponen ventajas como disponer de sistemas más eficientes, explotaciones que aprovechen mejor "cada gota de agua", comunidades de regantes que pueden reducir sus costes energéticos y territorios rurales que cuentan con mejores condiciones para mantener la actividad económica y generar nuevas oportunidades.

Además, ha explicado que el Ejecutivo tiene programadas encomiendas o en ejecución nuevas actuaciones en Castilla y León por valor de 522,10 millones de euros, de los que 295,86 millones de euros corresponden a actuaciones impulsadas mediante los convenios entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa y otros 226,25 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por lo tanto, ha insistido, si se suman las inversiones ejecutadas y las programadas, se invierten cerca de 1.250 millones de euros y ha incidido en que "nunca se había realizado una inversión de esta magnitud en la modernización de los regadíos de Castilla y León", algo que no es una "declaración de intenciones" sino "inversiones concretas, proyectos definidos y actuaciones" que "transforman" el campo de la Comunidad.

PROYECTOS

En concreto, ha detallado actuaciones entre las que destacan, en el caso de la provincia de León (donde se concentran cerca de 195 millones de inversión), la modernización de la comunidad de regantes de la Ribera Alta del Porma, con una inversión de 58 millones de euros y que tendrá una "enorme trascendencia" para mejorar la eficiencia la competitividad y las posibilidades de futuro de una de las principales zonas agrícolas de la provincia.

En Palencia (con actuaciones por importe de 194 millones) "sobresale" la modernización y mejora de la comunidad de regantes de los canales del Bajo Carrión que también consta de una inversión de 58 millones de euros y permitirá también mejorar infraestructuras, reducir el consumo energético y rebajar los costes de explotación que soportan los agricultores.

En las provincias de Zamora y de Valladolid (donde se invierten 54 y más de 53 millones, respectivamente) destaca la modernización de los sectores restantes de las comunidades del Canal de San José, una actuación compartida territorialmente y que moviliza cerca de 30 millones. En Valladolid también destaca la mejora de la eficiencia hídrica en la comunidad de regantes del canal de Macías Picavea.

Por su parte, en Soria, la modernización de la comunidad de regantes de Campillo de Buitrago moviliza una inversión superior a los 27 millones de cerca de 42 que se destinarán en la provincia, mientras que en Palencia y Burgos el Gobierno de España impulsa la modernización de los regadíos de las comunidades regantes del canal de Palenzuela y Quintana del Puente con una inversión de 13,1 millones de euros.

Esta última actuación comprende 1.200 hectáreas principalmente situadas en estos dos términos municipales junto con una pequeña superficie de Peral de Arlanza en la provincia burgalesa. Este proyecto permitirá sustituir el actual sistema de riego por gravedad por otro más eficiente, automatizado y con posibilidades de telegestión, ha agregado Sen.

En definitiva, actuaciones distribuidas territorialmente, algunas de ellas con incidencia en más de una provincia, que ha asegurado que responden al objetivo común de "mejorar la eficiencia de los regadíos y garantizar el futuro de estas explotaciones".

BENEFICIOS

El delegado del Gobierno ha indicado que modernizar un regadío significa "producir más y mejor" utilizando el agua de una manera más eficiente, reducir las pérdidas en las redes de distribución, mejorar el control de los consumos e incorporar sistemas de riego más precisos. También supone instalar energías renovables, reducir la dependencia energética y rebajar uno de los costes que más preocupan actualmente a los regantes.

Además, se traduce en la digitalización de las comunidades de regantes, que incorporan sensores, automatizan procesos y disponen de información en tiempo real para tomar las mejores decisiones. "Y significa sobre todo mejorar la rentabilidad y la capacidad de competir de miles de explotaciones", ha explicado.

En la misma línea, ha destacado que estas actuaciones contribuyen directamente a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, aplicar el agua con mayor precisión, reducir las pérdidas y también aportan una mayor seguridad y regularidad a las producciones, facilita incorporar nuevos cultivos y permite adaptar cada riego a esas necesidades reales.

Por otra parte, Nicanor Sen ha asegurado que estas actuaciones son también "una respuesta imprescindible frente al cambio climático" para enfrentarse a periodos de sequía, como en este mes de junio, con temperaturas más elevadas, precipitaciones que además cada vez son más irregulares y una creciente presión sobre los recursos hídricos.

"Ante esta realidad, esta modernización de los regadíos no es una cuestión secundaria, es una necesidad estratégica", ha reiterado el delegado del Gobierno, quien considera que "no se trata de consumir más agua, sino de utilizarla mejor" y no sólo de "mantener" las explotaciones existentes, sino de "prepararlas" para afrontar las condiciones productivas y climatológicas que ya se viven en la actualidad.

Nicanor Sen ha afirmado que el Gobierno es consciente de los retos a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos como el incremento de los costes de producción, la volatilidad de los mercados, la competencia internacional, además del cambio climático, y considera que estos desafíos "exigen respuestas públicas concretas" y la del Ejecutivo "se traduce en inversión en planificación, modernización y apoyo a las comunidades de regantes".