El Gobierno moviliza más de 5.260 millones del Plan de Recuperación en Castilla y León para 88.615 beneficiarios

Sen replica al PP: "Lo importante en la A-11 no es la lista de invitados sino que el Gobierno la ha puesto en marcha" - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha movilizado en Castilla y León más de 5.260 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) desde su puesta en marcha en julio de 2020, cuantía resultante de la suma de los 1.873 millones de euros asignados directamente a la Junta y los 3.388 millones ejecutados por la Administración General del Estado, una suma de inversiones y medidas de la que se han beneficiado ya un total de 88.615 empresas, instituciones y ciudadanos de la Comunidad.

"Frente a quienes hablan de abandono de Castilla y León, nosotros respondemos con inversiones", es el principal mensaje que el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, ha enviado hoy a los ciudadanos de la Comunidad durante la presentación el informe 'Cumpliendo', el instrumento de rendición de cuentas del Gobierno de España con el grado de ejecución de los principales compromisos del Ejecutivo central en la Comunidad durante el primer semestre de 2026.

En materia de transformación económica, sostenible y digital, el representante gubernamental ha subrayado la aportación de más de 477 millones de euros destinados a las infraestructuras ferroviarias de Adif, así como 62 millones de euros orientados a la mejora y humanización de rondas y travesías urbanas y 77 millones de euros invertidos en Zonas de Bajas Emisiones.

Asimismo, ha detallado la movilización de recursos a través de los distintos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). En concreto, las actuaciones relativas al Vehículo Eléctrico y Conectado, Economía Circular, Aeroespacial y Agroalimentario suman más de 407 millones de euros, mientras que el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) supera los 440 millones de euros.

A ello se añaden más de 200 millones de euros dirigidos a la emergencia climática--mediante el PERTE descarbonización, el PERTE Agua, la renaturalización urbana y la prevención de incendios e inundaciones--y más de 212 millones de euros articulados a través de programas como DUS 5000 y UNICO Redes Activas 5G para luchar contra la despoblación y potenciar la cohesión territorial.

En cuanto al impulso de los sectores estratégicos y la protección social, el delegado del Gobierno ha puesto de relieve que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino han dispuesto de más de 122 millones de euros para reforzar el atractivo turístico regional y generar nuevas oportunidades económicas.

De igual modo, ha remarcado que las partidas del PRTR han permitido fortalecer el Estado del bienestar con inversiones destacadas como los 156,4 millones de euros procedentes del PERTE Economía Social y de los Cuidados, los 66 millones de euros del PERTE Salud de Vanguardia y los más de 12 millones de euros asignados para la creación de Centros de Atención Integral a víctimas de violencia sexual.

UN 60% MÁS DE FONDOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS

En relación con el marco de financiación autonómica, Nicanor Sen ha explicado que la Comunidad de Castilla y León percibirá durante este ejercicio 2026 para el sostenimiento de sus servicios públicos un 60,2% más que en 2018, lo que equivale a 3.863 millones de euros adicionales, alcanzando la cifra de 9.552 millones de euros en entregas a cuenta.

Ha añadido además que la región ha recibido 2.828 millones de euros desde 2019 (un 157,8% más que en el periodo comparable anterior) y que la senda de déficit para 2027-2029 brindará un margen fiscal de 282 millones.

A estas partidas se suman 18,3 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para restauración hidrológico-forestal tras los incendios; más de 27 millones para vivienda, agenda urbana y reto demográfico; 43,2 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030; 13 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 11,5 millones del Plan Corresponsables, además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 877 agentes más que en 2018 y la aprobación de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales en 2026.

Por último, el delegado del Gobierno ha repasado los indicadores socioeconómicos reflejados en el informe 'Cumpliendo', marco en el que ha destacado que la región ha rebasado el millón de afiliados a la Seguridad Social hasta alcanzar los 1.016.019 trabajadores (casi 100.000 más que en 2018) y ha reducido la tasa de paro del 12% al 8,3%, al tiempo que la contratación indefinida ha crecido un 189% hasta los 237.496 contratos.

Sen ha mencionado también las 39.981 solicitudes del proceso extraordinario de regularización de extranjeros (con 7.603 altas registradas), así como los 111.732 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, los 145.125 perceptores del Bono Social Eléctrico y los 639.194 pensionistas de la Comunidad.

Estos últimos cuentan con una pensión media de 1.424 euros mensuales, alcanzando los 1.568 euros en las más de 418.000 pensiones de jubilación (505 euros más que en 2018), unos datos con los que Sen ha afirmado que las inversiones y políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez están cumpliendo el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar los servicios públicos