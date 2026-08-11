El Gobierno pide a los leoneses que eviten desplazamientos y prioricen la observación desde el entorno cercano

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute del eclipse de Sol en la jornada de mañana con responsabilidad y prudencia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute del eclipse de Sol en la jornada de mañana con responsabilidad y prudencia y, sobre todo, priorice la observación desde el entorno cercano y evite desplazamientos innecesarios para observar el fenómeno.

Alaiz Moretón ha subrayado que no es necesario recorrer grandes distancias ni utilizar el vehículo para contemplar el eclipse, ya que podrá observarse desde numerosos puntos de la provincia. Por ello, considera que la mejor opción es elegir un lugar cercano al domicilio, seguro y con buena visibilidad del cielo con el fin de evitar concentraciones innecesarias de personas y vehículos.

El subdelegado ha recordado que el Gobierno de España ha activado un Plan Especial de Seguridad y un Plan Específico de Protección Civil, coordinados por el Ministerio del Interior, para garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección del entorno natural y una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

En la provincia de León la Guardia Civil desplegará un dispositivo especial con más de 480 efectivos de distintas especialidades para reforzar la vigilancia en los principales puntos de observación, vías de acceso, carreteras y espacios naturales donde se prevé una mayor afluencia de personas.

En el operativo participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Servicio Aéreo, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y Pegaso), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y Centros Operativos.

Por su parte, la Policía Nacional extenderá un dispositivo específico con 168 efectivos de la Comisaría Provincial de León y de las comisarías de San Andrés del Rabanedo, Astorga y Ponferrada. El operativo reforzará la presencia policial en los principales puntos de observación, accesos, estaciones, aparcamientos y núcleos urbanos donde se prevé una mayor concentración de visitantes, con especial atención a la prevención de delitos, la regulación de accesos, la gestión de posibles aglomeraciones y la coordinación con Guardia Civil, Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil y el resto de administraciones.

La DGT activará también un dispositivo especial de vigilancia, regulación e información en tiempo real para garantizar la movilidad y la seguridad vial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

POSIBLES RETENCIONES

Tráfico ha advertido de que el eclipse puede generar un importante incremento de desplazamientos hacia las zonas de totalidad y ha señalado que el momento de mayor riesgo se producirá tras el fenómeno, cuando pueden registrarse retenciones en carreteras convencionales y secundarias. En este contexto, la DGT ha insistido en evitar los desplazamientos innecesarios, planificar con antelación aquellos que resulten imprescindibles y escalonar el regreso para reducir las congestiones de tráfico.

La Subdelegación del Gobierno en León ha recordado además que está terminantemente prohibido detener el vehículo en arcenes o en la calzada para observar el eclipse, por lo que quienes deseen contemplarlo deberán hacerlo desde lugares habilitados o donde el estacionamiento esté permitido.

Alaiz Moretón ha destacado que el objetivo es que la jornada transcurra con absoluta normalidad y que el mejor punto para ver el eclipse es el que se encuentra cerca de casa, ya que evitar desplazamientos masivos reduce riesgos, protege el medio natural y facilita el trabajo de los servicios de emergencia.

RECOMENDACIONES

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno ha recomendado utilizar exclusivamente gafas homologadas para la observación solar, que cumplan la norma EN ISO 12312-2, y ha incidido en que las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o cualquier otro método casero no protegen adecuadamente la vista y pueden provocar lesiones oculares graves.

Además, ha aconsejado llevar agua, protección solar y ropa adecuada, evitar dejar residuos en el entorno natural y extremar las precauciones para prevenir incendios forestales.

El eclipse comenzará en la provincia de León aproximadamente a las 19.32 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20.27 horas y finalizará en torno a las 21.17 horas.

Toda la información oficial sobre el eclipse, los puntos de observación recomendados y las recomendaciones de seguridad puede consultarse a través de los canales oficiales de Protección Civil y del portal www.trioeclipses.es.