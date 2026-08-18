El Gobierno "refuerza" su compromiso con el CRE de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León)

Un momento de la visita del subdelegado del Gobierno al CRE de San Andrés. - SUBDELEGACIÓN

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha reforzado su compromiso con el Centro de Referencia Estatal (CRE) de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León) que el pasado año contó con una partida presupuestaria de más de 6,5 millones destinada principalmente a personal y funcionamiento de los servicios, además de más de 116.000 euros para inversiones reales para convertirlo en "referente nacional en innovación e inclusión"

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha visitado este martes el CRE de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo junto a su directora, María Teresa Gutiérrez, donde ha conocido espacios representativos como la sala multisensorial, orientada a la estimulación y la intervención terapéutica de los usuarios, y el robot Diego, una herramienta tecnológica incorporada en sus programas de innovación para impulsar la autonomía y la atención personalizada.

Alaiz Moretón ha subrayado que en el centro no solo se cuida a las personas, "sino que se trabaja para que ganen autonomía, participen plenamente en la sociedad y desarrollen su propio proyecto de vida".

En esta línea, Alaiz Moretón ha resaltado el modelo de atención centrada en la persona impulsado por el Imserso, el cual se traslada de forma paulatina al entorno habitual de los usuarios para adaptar los apoyos a las necesidades individuales, según recoge un comunicado remitido a Europa Press.

Por su parte, la directora del CRE, María Teresa Gutiérrez, ha explicado que, a pesar de disponer de certificación de calidad y accesibilidad en la institución, el personal se desplaza a los domicilios para intervenir ante las dificultades reales de las personas y favorecer las habilidades necesarias para una vida autónoma.

Actualmente, el CRE atiende a 22 personas en el programa residencial, diez en centro de día y nueve en el programa de promoción de la autonomía personal, mientras que el programa de familias acompaña a 32 familiares. Además, durante el pasado mes de julio, el centro prestó atención a 73 personas en las nuevas líneas de atención, alcanzando las 96 al incluir las actividades de una jornada de deporte.

Asimismo, el recinto dispone de un Gabinete de Accesibilidad abierto a la ciudadanía para ofrecer asesoramiento sobre productos de apoyo. La directora ha animado a solicitar valoraciones para evitar asumir limitaciones de autonomía que pueden subsanarse con estos productos.

En el ámbito del conocimiento, el centro impulsa proyectos de investigación en deporte adaptado, accesibilidad, prevención de la dependencia y atención personalizada junto a la Universidad de León y otras entidades. En concreto, colabora con profesionales universitarios en la valoración física y funcional periódica de deportistas de las federaciones de balonmano, baloncesto y rugby de cara a los Campeonatos del Mundo y las Paralimpiadas.

A su vez, el centro prepara junto al Hospital San Juan de Dios un proyecto sobre sarcopenia dirigido a trabajar la masa muscular, reducir caídas y mejorar la condición física de los mayores.

Por último, el CRE colabora con los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y León, entidades sociales y administraciones con el fin de hacer más accesibles los servicios sanitarios, sociales, culturales, deportivos, turísticos y gastronómicos del entorno, al tiempo que acoge actividades vinculadas al Camino de Santiago y al deporte adaptado.