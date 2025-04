El 'Golf' de Aldeamayor pagará 'a escote' 400.000 euros de un pista polideportiva tras desmarcarse el Ayuntamiento

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 29 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de 'El Golf' de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) tendrán finalmente que pagar 'a escote' los 400.000 euros que ha supuesto la ejecución de una pista polideportiva en dicha urbanización que en su día se comprometió a abonar verbalmente en sesión de pleno el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el socialista, Fernando de la Cal.

Al menos así se desprende de la sesión extraordinaria de pleno celebrada este mediodía en el Consistorio de Aldeamayor a instancias del Grupo Centristas (CCD), que pretendía promover una votación con el fin de que el equipo de gobierno integrado por PSOE, PP y Cs aprobara el abono de esa subvención, inicialmente por importe de 185.000 euros, que en el verano de 2018 se publicitó a través de los medios de comunicación a bombo y platillo y se aprobó verbalmente pero que hoy, debido al encarecimiento de los materiales, se ha disparado hasta los 400.000 euros.

Sin embargo, la sesión, tensa y de no más de media hora de duración, ha concluido con la negativa del alcalde a realizar la votación requerida argumentando que el punto carecía de los informes técnicos preceptivos de la Intervención, Tesorería y Secretaría, algo de lo que De la Cal ha responsabilizado al propio portavoz de Centristas, Félix Antonio Calleja, por, según ha apuntado, no haberlos pedido con carácter previo al pleno.

"No se puede votar nada que no cuente con los informes técnicos preceptivos. En este caso no los hay y, por tanto, no hay votación puesto que lo contrario sería una irregularidad", ha advertido el socialista, quien, con informes o sin informes, también ha sido categórico respecto de los planes del Ayuntamiento. "Nosotros no podemos pagar esa subvención porque así nos lo dicen los técnicos", ha confirmado.

"Podemos votar si quiere su intervención, que es ridícula", ha trasladado el alcalde a su interpelante, a quien también ha rechazado explicarle los motivos que los técnicos le han expuesto de forma verbal para rechazar el pago. "No le puedo indicar las conversaciones que tengo con ellos, y menos aún cuando uno de ellos ya no está en el Ayuntamiento", se ha escudado el socialista, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press durante el pleno, ha reconocido haber prometido en su día otros proyectos que luego no se han podido cumplir por recomendaciones de los técnicos.

Ante ello, el portavoz de CCD ha mostrado su incredulidad y ha reprochado al alcalde que el proyecto de la pista polideportiva "se prometió, se presupuestó, se ejecutó y...ahora se está pidiendo que el Ayuntamiento cumpla su palabra y pague. "A mi me preocupa que ustedes presentaron verbalmente una cosa y ahora van a ser los propios vecinos del Golf los que van a tener que soportar esos 400.000 euros", ha recriminado el centrista.

Ante ello, De la Cal ha anunciado su propósito de solicitar a los servicios jurídicos de CCD que preparen una solicitud con el fin recabar del Ayuntamiento todos los informes técnicos municipales sobre el expediente de la pista polideportiva, tras denunciar que a día de hoy no se les ha facilitado el acceso a los mismos solicitado hace semanas de cara a este pleno.

Concluida la sesión extraordinaria de pleno sin celebrar la votación, el alcalde sí ha anunciado que el presidente del Ente de Conservación Urbanística (ECU) de Aldeamayor, Sergio Blanco, ha solicitado una reunión en la que abordar dicha polémica pero en la que, como así ha anticipado De la Cal, el socialista ya no participará como primer edil de la villa sino el 'popular' Roberto Martínez, pues es ahora en mayo cuando el día 19 de mayo se oficializará el intercambio del bastón de mando, conforme al acuerdo de gobierno suscrito tras las últimas municipales.

Precisamente, el propio presidente del ECU, en declaraciones a Europa Press, ha acusado al Ayuntamiento de incumplir la palabra dada en su día y ha apuntado que pese a solicitar los informes técnicos en los que se escuda el equipo de gobierno para no abonar la subvención, "a fecha de hoy parece que no existen, ni a favor ni en contra" y tampoco han recibido una respuesta oficial a la solicitud de abono cursada a la entidad local en la que se justifique la negativa.

"Hemos cumplido todos los requisitos que nos iba pidiendo el Ayuntamiento y a fecha de hoy seguimos sin que nos justifiquen por escrito el no al abono de esa cantidad. Aquí el problema es la falta de palabra y el jugar con los vecinos. Si desde el principio nos dicen que no, habríamos planteado el proyecto de otra forma. El alcalde se me enfada porque le he dicho que las conversaciones de pasillo, para la barra del bar", explica Sergio Blanco, quien recuerda que el PSOE llevaba precisamente en su programa electoral la promesa de esos 400.000 euros.