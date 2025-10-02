'Golpes', primer largometraje dirigido por Rafael Cobos, se estrenará en la 70 Seminci

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Golpes', el primer largometraje como director de Rafael Cobos, formará parte de la Sección Oficial de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde tendrá lugar su estreno mundial.

La película, que competirá por la Espiga de Oro junto a los últimos trabajos de los hermanos Dardenne, Bi Gan, Lav Díaz, Isabel Coixet o Fernando Franco, supone el prometedor debut en la dirección de largometrajes del guionista y creador Rafael Cobos, ganador de dos premios Goya por 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras', dos de los proyectos fruto de su colaboración con el director Alberto Rodríguez.

'Golpes' narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los años 80, decidido a mirar hacia el futuro, para lo que antes debe cerrar las heridas del pasado.

Ante la necesidad de dinero, cuando llega a Sevilla reúne a su antigua banda para realizar una serie de atracos a sucursales bancarias, joyerías e incluso al primer casino de la zona, un plan que investigará el policía Sabino, hermano de Migueli.

La película, que apela a la memoria histórica y la memoria cinematográfica, combina así el vértigo y la denuncia del cine quinqui de los 80 con una reflexión sobre los lazos familiares y el retrato de un país que se afanaba en curar viejas heridas mientras se abrazaba a la esperanza.

Según las palabras de Rafael Cobos, 'Golpes' apuesta por revitalizar este tipo de cine, ahondando en su esencia, pero buscando la diferencia. "Si el cine quinqui es frontal, explícito y habla de las cosas de un modo evidente y descarnado, 'Golpes' es una fábula sutil que pretende hablar de un país en plena transición, contradictorio, desorientado e incapaz de ajustar cuentas con su pasado; un thriller de robos sobre los lazos de sangre y la memoria", ha señalado el director, en un comunicado de Seminci recogido por Europa Press.

En 2023, Rafael Cobos ya dio el salto a la dirección con la serie 'El hijo zurdo', protagonizada por María León y premiada en Canneseries, combinando su labor como guionista con la de realizador.

El cineasta cuenta con una sólida y reconocida trayectoria como guionista, estrechamente vinculada al director Alberto Rodríguez. Juntos han creado historias que combinan profundidad narrativa con un agudo sentido de la realidad social y cultural española, como 'Grupo 7', 'La isla mínima', 'El hombre de las mil caras', 'Modelo 77' y, la más reciente, 'Los Tigres', estrenada en el Festival de San Sebastián.

En el ámbito televisivo, Cobos ha participado en la escritura de un episodio de la serie 'Apagón' y como cocreador y showrunner de 'La peste'.

En su último trabajo en este ámbito, ha adaptado junto a Fran Araújo y Alberto Rodríguez el libro de Javier Cercas 'Anatomía de un instante', que se estrenará próximamente.

LUIS TOSAR Y JESÚS CARROZA

La propuesta cinematográfica de Cobos está protagonizada por Luis Tosar (ganador del Goya por 'Los lunes al sol', 'Te doy mis ojos' y 'Celda 211'), quien interpreta a Sabino, el hermano policía; y Jesús Carroza (Goya al mejor actor revelación por '7 vírgenes'), que da vida a Migueli, el otro hermano. Completan el reparto Teresa Garzón ('Las noches de Tefía'), Cristina Alcázar, Carlos Bernardino, Mafo y Cristalino.

Además de tomar las riendas de la dirección, Cobos ha escrito el guion junto a Fernando Navarro ('Segundo premio', 'Verónica'), dos veces nominado al Goya.

En el equipo técnico destacan Sergi Vilanova Claudín en la dirección de fotografía, Gigia Pellegrini en dirección de arte, y Bronquio en la composición de la música original.

'Golpes' es una producción de Borja Pena y Emma Lustres para Vaca Films, y Daniel Pérez Astiárraga para Grupo Tranquilo, en coproducción con Playtime (Francia), con la participación de Movistar Plus+, RTVE, Canal Sur y Canal + Francia, y el apoyo del ICAA-Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y el Programa Europa Creativa de la Unión Europea.

Con esta producción, Vaca Films añade un nuevo thriller a su amplio catálogo dentro del género, que incluye películas destacadas como 'Celda 211', 'El niño', 'El desconocido', 'Cien años de perdón', 'Quien a hierro mata' y 'Hasta el cielo'.

La película, que se rodó durante siete semanas en localizaciones de Sevilla y Madrid, será distribuida en cines por A Contracorriente Films.