Gómez advierte a la Junta de que no cuente con el PSOE para ser "cómplice de recortes y de privatizaciones"

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha advertido este jueves a la Junta de Castilla y León de que no cuente con el PSOE para ser "cómplices de los recortes y de las privatizaciones" en la Comunidad Autónoma y ha circunscrito una hipotética reunión con el Gobierno autonómico para hablar de un pacto por la Sanidad a "blindar por ley" la sanidad pública y a aprobar la "voluminosa moción" que llevarán los socialistas al próximo pleno "para que se reviertan los recortes".

Sólo "entonces", ha aclarado Gómez, habría la posibilidad de que los socialistas se sentaran a hablar con la Junta de Castilla y León sobre un pacto por la Sanidad que, hasta entonces, circunscriben al ámbito de las Cortes, "el espacio de todos, la casa de todos los castellanos y todos los leoneses", para debatir y analizar "con transparencia" el grado de compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la sanidad pública "y que, hasta ahora, no ha demostrado en absoluto".

Así se puede leer en la misiva que ha remitido el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, en respuesta a la "amable carta" que le remitió el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, del PP, en la búsqueda de un acuerdo sanitario, al que reprochan una vez más que no se refiera en ningún momento a la sanidad pública y que aluda sólo a la sanidad en España cuando la comunidad autónoma tiene "las competencias exclusivas en la materia", como recordó el propio Tudanca el pasado lunes en rueda de prensa.

En la carta de respuesta a Vázquez que el Grupo Socialista ha facilitado a los periodistas, Tudanca recuerda que su partido se ha "cansado" de hacer planteamientos para la mejora de la sanidad pública en Castilla y León y lamenta que, cuando esas propuestas han sido aceptadas, han sido "flagrantemente incumplidas una y otra vez", con una referencia expresa al Pacto por la Reconstrucción y Recuperación de la Comunidad firmado en junio de 2020.

"Por tanto --advierte Tudanca en la carta--, mientras no reviertan los recortes, no rechacen las privatizaciones y mientras no cumplan los acuerdos ya firmados o aprobados en las Cortes de Castilla y León, consideramos que no están buscando ningún acuerdo en el ámbito sanitario sino cómplices para una política sanitaria que no compartimos y que está siendo gravemente perjudicial para los profesionales, para los pacientes y para el desarrollo de Castilla y León".

Luis Tudanca aclara asimismo que en sus reproches a la Junta de Castilla y León no se refiere sólo a la prestación de servicios públicos de forma igual en todo el territorio y suma a estos incumplimientos la lucha contra la despoblación.

"En todo caso --continúa Luis Tudanca en la misiva--, en el próximo pleno a celebrar en el Parlamento autonómico les vamos a dar una nueva oportunidad y llevaremos iniciativas ya aprobadas, rechazadas de manera reiterada o incumplidas durante décadas en nuestra Comunidad Autónoma".

En este sentido, Patricia Gómez ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para hacer un nuevo llamamiento a los grupos que sustentan al Gobierno de Castilla y León para que apoyen la moción de 30 puntos.

"Si de verdad quieren un modelo de sanidad pública de calidad, que es que esta Comunidad se merece, lo tienen muy fácil (...) Si de verdad quieren un pacto por la sanidad pública en Castilla y León lo tienen muy sencillo, simplemente tienen que votar a favor de la moción. De lo contrario, una vez más demostrarán lo que han demostrado siempre, que la sanidad pública de esta Comunidad no les importa y que lo único que quieren es que seamos cómplices de las políticas nefastas en sanidad que tanto daño han hecho y que no han dejado de castigar tanto a profesionales sanitarios como a usuarios", ha sentenciado

Gómez ha garantizado que el PSOE va a luchar por "una sanidad pública de calidad para todos" y ha acusado al PP de acordarse de la sanidad cuando "arrecian" las críticas y cuando se anuncian movilizaciones por los profesionales del sector.

Por otro lado, la viceportavoz del Grupo Socialista ha anunciado otra moción en materia de comercio para implantar un plan de choque para el comercio de proximidad y un plan de comercio con vigencia no inferior a diez años consensuado con el sector.