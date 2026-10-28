Gomis honra la herencia multicultural en 'Dao': "Los europeos deben aprender de los africanos, y al contrario"

El cineasta franco-senegalés Alain Gomis en la rueda de prensa de 'Dao' en la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta franco-senegalés Alain Gomis reivindica la herencia y el legado multicultural en 'Dao', una propuesta que destaca por la libertad en su construcción cinematográfica a partir de la fusión de la ficción y el documental en torno a la memoria de una familia franco-guineana.

El cineasta ha presentado este miércoles, 28 de octubre, el filme en la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde ha reivindicado la intención del filme de "construir comunidad", un contexto en el que rechazado la intención de las sociedad europea de "cortar raíces" en los migrantes.

"Los europeos tienen que aprender de los africanos, y también al contrario. Nadie tiene que dominar a nadie", ha subrayado, para incidir en que Europa tiene que "admitir que está formada por personas diferentes, con su propia historia y cultura".

Gomis aboga por la unión de las culturas para "poder vivir juntos" y "construir nuevos países", así como se construye en 'Dao' el encuentro de varias generaciones de una familia en movimiento como resultado de la época colonial.

Al inicio del filme, se aclara el concepto: "Dao es un movimiento perpetuo y circular que fluye por todas las cosas y une al mundo". A partir de esa idea, el cineasta arranca con una escena de metacine en las que entrevista a distintas personas de ascendencia africana, conversa con ellas y las prueba para los papeles de la cinta.

Posteriormente, nos expone la experiencia de Gloria (Katy Correa) y su hija Nour (D'Johé Kouadio) en dos momentos familiares diferentes: un ritual de despedida al padre de Gloria en Guinea-Bisáu y la boda de la joven en Francia.

Las celebraciones se entrelazan mientras en las escenas se se escuchan historias de esclavitud y migración, se plasman los vínculos familiares, se rinde homenaje a la memoria y se suceden bailes y juego comunitarios, con las diferencias acordes al contexto cultural de cada uno de los países y de los presentes en las ceremonias.

Estas escenas, intercaladas con fragmentos de entrevistas, reflejan la libertad con la que se ha desarrollado la propuesta, que cuenta con actores profesionales y otros no profesionales.

UN PROCESO COLECTIVO

Como se demuestra ante el espectador, 'Dao' es el resultado de un proceso colectivo de creación. "Yo les preguntaba: ¿Cómo queréis que se os retrate? Se trata de una comunidad a la que, de alguna manera, han hecho daño las imágenes que se han creado de ella. Para mí era importante que durante el proceso hubiera una conciencia colectiva de que estábamos haciendo una ficción juntos", ha señalado el cineastas sobre el desarrollo del proyecto.

De este modo, el filme se ha realizado con la participación de la mayoría de los intérpretes en un rodaje que se ha caracterizado por la libertad para poder improvisar más allá del guion. "Se trataba más bien de intentar crear una atmósfera y de poder movernos dentro de ella", ha detallado el director.

"Teníamos una relación de confianza. Me sorprendió mucho hasta qué punto, tanto en Francia como en Guinea-Bisáu, la gente estaba contenta de poder compartir su vida, su experiencia y su cultura, y de mostrar una imagen de sí misma de la que se sintiera orgullosa", ha relatado también el director.

Gomis ha destacado, asimismo, que esta experiencia se desarrolló de una forma "fácil y alegre" y ha supuesto una oportunidad para que los participantes, incluido él, atravesasen cuestiones que "ayudan a entender un poco mejor por qué están donde están".

La libertad en estos aspectos derivó en una gran cantidad de material en el que después se ha trabajado en un montaje que se ha realizado a lo largo de un año. El objetivo ha sido "reconstruir una cronología y encontrar ritmo" para la película.

"La película no tiene una historia propiamente dicha. Es más una cuestión de ritmo, de intentar cambiar el tono, de ir más rápido o más despacio. Está hecha de pequeños detalles. Se trata de sentirla", ha agregado, para sentenciar: "La sensación es como la de cuando escuchas una canción de blues: no se trata de obtener respuestas, se trata de estar juntos durante un momento. Para mí, eso es el cine. Puedes venir de otro país, tener un contexto diferente, pero durante dos o tres horas podemos estar juntos".

'Dao', primera película seleccionada para la Sección Oficial de la 71 Semana vallisoletana, compite por la Espiga de Oro tras haber recalado en certámenes como la Berlinale, donde participó en la Sección Oficial.