González Corral anuncia proyectos de erradicación de la tuberculosis y de transformación digital del sector ganadero

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en el III Congreso Internacional de Vacuno en Salamanca - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha anunciado la puesta en marcha de dos proyectos elegidos dentro de la red AKISCyL que tienen como objetivo la erradicación de la tuberculosis y la transformación digital del sector ganadero.

Lo ha hecho durante su intervención en el III Congreso Internacional de Vacuno celebrado este jueves en Salamanca, donde ha explicado que la red AKISCyL está coordinada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y formada por grupos sectoriales que proponen proyectos a la Junta.

Una vez elegidos por la Administración autonómica, estos proyectos se financian con Fondos Europeos FEADER dentro del plan estratégico de la PAC.

Durante su intervención, González Corral ha subrayado el "importante trabajo" que el Ejecutivo autonómico se desarrolla a través el ITACyL mediante la Línea de Investigación de Rumiantes (en los ámbitos de vacuno de carne y vacuno de bravo) y la Estación Tecnológica de la Carne, ubicada en Guijuelo".

También ha explicado que ya se han llevado a cabo nueve proyectos y servicios de I+D vinculados específicamente al vacuno, tanto al ganado como a la carne desde la Junta, con una inversión superior a 1,7 millones de euros.

Algunos de estos proyectos ya están en marcha y se desarrollan durante este año, aunque dos de las iniciativas vinculadas al sector del vacuno y la industria cárnica se activarán ahora.

GRUPOS DE TRABAJO

Se trata de las propuestas de dos grupos de trabajo de la red AKISCyL. El primero es 'Feader pepac barinatub', para la evaluación de una nueva estrategia de erradicación de tuberculosis bovina en rebaños con persistencia prolongada, con un presupuesto total de 713.331,34 euros.

Este proyecto busca incrementar la inmunidad frente a la tuberculosis y es pionero a nivel nacional, mientras que el segundo proyecto es el 'Feader pepac databovis' para la transformación digital e innovación del sector ganadero mediante analítica de datos e IA.

Tiene un presupuesto de 241.520 euros y busca la interoperabilidad entre las bases de datos y que esos dados vuelvan al sector transformados en recomendaciones y ayuda en la toma de decisiones para ser más competitivos.

Con los nueve proyectos amparados por la Junta, la consejera en funciones ha señalado que se abordan "cuestiones prioritarias para el sector, desde la sanidad animal, a la digitalización, la calidad y seguridad alimentaria, la mejora reproductiva y la valorización de las producciones".

Además, ha recordado que la Administración autonómica impulesa proyectos de cooperación transfronteriza con Portugal, porque muchos de los desafíos del sector son compartidos.

En la misma línea, González Corral ha subrayado su apuesta por "atraer talento y garantizar el relevo generacional", ya que, en las últimas ocho convocatorias, en Castilla y León se han incorporado al vacuno de carne una media de 230 jóvenes ganaderos por convocatoria, con ayudas de cerca de 12,5 millones, como ha indicado en su turno de palabra.

Los planes de mejora y las ayudas a infraestructuras ganaderas permiten incorporar tecnología, facilitar el manejo y mejorar la rentabilidad del vacuno extensivo.

En Castilla y León, los planes de mejora han beneficiado en las últimas ocho convocatorias a una media de 179 explotaciones de vacuno por convocatoria, de las cuales 42 corresponden a la provincia de Salamanca", ha indicado.

LA ACTUALIDAD DEL SECTOR

Uno de los organizadores del evento, el gerente de Dehesa Grande Sociedad Cooperativa, Octavio Gonzalo, ha asegurado que el sector está "en un momento, la verdad, un poco delicado.

Venimos de dos años muy potentes en precio y ahora mismo la situación internacional está bloqueando el tema de las exportaciones, que es lo que al sector del vacuno de carne le da la vida porque permiten que al ganadero le salga rentable su negocio".

Por su lado, el*presidente de la Asociación 19 de Abril, Ramón Guarido, ha recordado que el sector lleva*"40 años lidiando con la tuberculosis", aunque reconoce mejoras en algunas zonas.

Sin embargo, la principal alerta se centra ahora en las enfermedades emergentes, ya que "son enfermedades que hace cinco años existían, pero no las teníamos aquí nosotros", ha advertido, además de pedir que se busquen fórmulas para adelantarse a estos problemas sanitarios.

Tras el impacto de la enfermedad hemorrágica, los ganaderos miran con cautela otras amenazas. "Tenemos miedo con la dermatosis, que la tenemos ahí tambaleando, espero que no llegue, o la fiebre aftosa", ha señalado el presidente de la asociación.