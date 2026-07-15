González Corral asegura que CyL quiere aprovechar su capacidad energética y exige al Gobierno más redes eléctricas

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha defendido el liderazgo de Castilla y León en producción de energía eléctrica renovable y ha asegurado que quiere "aprovechar" su capacidad, pero para ello ha exigido al Gobierno de España la aprobación "sin más demora" la planificación eléctrica 2025-2030 para desatascar más de 15.000 millones de euros de inversión privada.

Durante su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas de trabajo de su departamento para la próxima legislatura, González Corral ha recordado que la Comunidad autónoma genera más de 30.000 gigavatios hora (GWh) y produce dos veces y media más energía limpia de la que consume y ha afirmado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es aprovechar esta capacidad para atraer nuevas inversiones y reforzar la autonomía industrial del territorio.

Para conseguirlo, la consejera ha considerado imprescindible que el Gobierno de España atienda las demandas de refuerzo de la red de transporte en las nueve provincias.

De esta forma, ha lamentado que a mediados de este año 2026 todavía no se conozca la fecha de aprobación de la planificación estatal de transporte para el periodo 2025-2030, una demora que ha calificado como un obstáculo para la electrificación y la competitividad industrial.

En materia de eficiencia, González Corral ha anunciado el impulso de una Estrategia Autonómica de Eficiencia Energética con objetivos de reducción de consumo y emisiones más ambiciosos que los nacionales y europeos. Igualmente, ha detallado planes autonómicos para apoyar la hibridación de instalaciones, el almacenamiento de energía mediante baterías y la repotenciación del 30 por ciento de los parques eólicos antiguos de la región.

Frente a ello, ha asegurado que la Junta sí da los "pasos necesarios" con 26 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en desarrollo con una inversión de 500 millones de euros que debe ofertar, junto con otras infraestructuras, una disponibilidad energética renovable acorde con la tipología de industrias que pretenden ubicarse en él.

"No es de recibo que la principal medida para descongestionar esta saturación sea aprobar la Planificación de la red de transporte con las inversiones desde 2025 hasta 2030 y que a mediados de 2026 aún no sepamos cuándo la aprobará el Gobierno", ha aseverado.

AUTOCONSUMO

Por otro lado, en el ámbito energético, la consejera ha apostado por consolidar el autoconsumo industrial y público, con el desarrollo de 130 instalaciones fotovoltaicas en edificios de la administración pública.

Además, ha confirmado una convocatoria de ayudas de 19,5 millones de euros para pymes y grandes empresas industriales a principios de 2027, junto con otra partida de 7,9 millones de euros destinada a edificios del sector terciario.

Por otro lado, en otra de las líneas estratégicas de su departamento que ha presentado en las Cortes dedicada a la política de minería sostenible, materias primas estratégicas y restauración de espacios mineros, González Corral ha asegurado que la Junta cooperará con el Estado en el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 para conocer el potencial de sus yacimientos.

En este sentido, ha destacado el papel clave de la Comunidad en materias primas estratégicas, como demuestra la declaración de la reserva provisional de Morille, situada en las provincias de Salamanca y Ávila.

Finalmente, la titular de Medio Ambiente y Energía ha señalado que todo el programa de actuaciones de su departamento se completará con una destacada línea de divulgación, información y comunicación para reforzar la visibilidad y el orgullo social por el patrimonio natural de Castilla y León, la celebración de eventos como músicos en la Naturaleza, programas de visitas de escolares a los espacios naturales o acciones de concienciación ante los incendios.

"Castilla y León tiene un patrimonio natural extraordinario, una riqueza forestal inmensa, recursos estratégicos y un medio rural lleno de oportunidades. Nuestra obligación es protegerlo, conservarlo, gestionarlo bien, y convertirlo en actividad económica, empleo*y calidad de vida", ha concluido.