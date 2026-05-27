González Corral defiende innovación, digitalización y transferencia del conomcimiento para afrontar desafíos del campo

González Corral y la presidenta de la Diputación de Palencia en la presentación del CERES Rural innovación, en Perales (Palencia). - JCYL

PALENCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido la apuesta de la Junta por la innovación aplicada, la digitalización y la transferencia de conocimiento como herramientas para mejorar la competitividad del sector agrario de la región.

La consejera ha participado en la presentación de CERES Rural Innovation Hub, un nuevo espacio ubicado en la localidad palentina de Perales, que busca favorecer la colaboración entre empresas, agricultores, universidades, centros tecnológicos y administraciones para impulsar proyectos innovadores vinculados al sector agrario.

Al respecto, la consejera ha valorado este proyecto y considera que contribuirá a reforzar a Castilla y León y a la provincia de Palencia "como espacios estratégicos de innovación agroalimentaria".

El proyecto, en plena Tierra de Campos, contará con una finca experimental de más de 300 hectáreas de secano y regadío destinadas al desarrollo de proyectos de I+D+i, ensayos demostrativos y evaluación de nuevos cultivos y técnicas agronómicas.

Además, dispondrá de espacios para formación, jornadas técnicas, coworking y encuentros profesionales orientados a favorecer la colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento al sector productor, para impulsar proyectos relacionados con agricultura de precisión, biotecnología, sostenibilidad, digitalización y nuevos modelos productivos.

Durante su intervención, González Corral ha subrayado que el sector agrario afronta actualmente "importantes desafíos" que afectan a la rentabilidad de las explotaciones y que exigen avanzar en investigación aplicada y soluciones útiles para los profesionales del campo.

En este sentido, ha señalado que la Consejería desarrolla actualmente, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), 19 proyectos y servicios de I+D+i, con una inversión de 4,3 millones, relacionados con cultivos herbáceos extensivos y cultivos leñosos de alto valor, las dos materias en las que se centra el nuevo Rural Innovation Hub.

Estos proyectos se centran en ámbitos como la mejora varietal y genética, el uso eficiente del agua, la optimización de fertilización y tratamientos fitosanitarios, la agricultura de conservación, la salud de los suelos o la aplicación de nuevas tecnologías para la monitorización y gestión de cultivos.

Asimismo, la consejera ha destacado el trabajo que desarrolla el ITACyL en colaboración con cooperativas, empresas, organizaciones profesionales agrarias y agricultores colaboradores con instrumentos como la red de conocimiento AKISCyL, en la que participan más de 400 profesionales del sector.

González Corral también ha destacado el proyecto DATAGIA, la plataforma digital que integrará y analizará datos de toda la cadena de valor para mejorar la toma de decisiones.