González Corral defiende la labor del Gobierno de Mañueco con el campo: "Es el único partido que lo defiende"

SALAMANCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido este miércoles en Salamanca la labor del equipo de Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el campo al asegurar que es "el único partido que lo defiende", "frente a lo que otros quieren hacer creer".

Gonzáles Corral ha asegurado, además, que el PP "no les ha dejado tirados nunca y ha estado trabajando por mejorar y dar soluciones a los problemas del mundo agrario".

La consejera ha destacado algunos ejemplos de los problemas a los que se han tenido que enfrentar los profesionales del sector primario, como "la enfermedad hemorrágica epizoótica que hace ya tiempo está olvidada, pero que azotó a los ganaderos, especialmente aquí en Salamanca".

El Partido Popular, ha añadido, "estuvo trabajando también en buscar indemnizaciones y ayudas a los ganaderos que se habían visto afectados". Corral ha señalado que el PP ha establecido "líneas de ayudas por más de 18 millones de euros y frente a ello el Gobierno de Sánchez puso para toda España solo 15 millones de euros".

También ha resaltado que han puesto a disposición de los afectados "vacunas por más de 4,6 millones de euros para que sean gratuitas, para que puedan acceder a ellas de una manera gratuita y poder frenar esta enfermedad". También ha recordado los 6,5 millones que han destinado "a la gripe aviar para hacer frente a los trabajos inmediatos exigidos por la normativa" o la dermatosis nodular contagiosa para la que han tomado "medidas preventivas consensuadas con los representantes autonómicos del sector y ante la pasividad del ministro Planas", ha criticado.

Corral ha señalado igualmente la creación "de un comité de expertos" para trabajar sobre la peste por fiebre africana" y abordar las medidas para evitar que esta enfermedad azote Castilla y León". "Alfonso Fernández Mañueco y el PP han estado al lado de los profesionales del campo también durante los periodos de sequía que sufrimos en estos últimos años. Hemos puesto a disposición préstamos en condiciones preferentes por más de 400 millones", ha añadido, así como "más de 15 millones anuales para que los agricultores y ganaderos puedan acceder a los préstamos de una forma bonificada".

La consejera, además, ha lamentado que "por la pinza" a la que últimamente están tan acostumbrados entre el PSOE y Vox, los proyectos de presupuestos no salieron adelante, a pesar de que habían presupuestado un aumento para "pasar a 16 millones de euros" esta cuenta.

"El proyecto de presupuestos para el caso de la Consejería de Agricultura era uno de los mejores de los últimos años. Estamos hablando de un crecimiento de un ocho por ciento", ha lamentado. La consejera ha indicado, además, que todo lo realizado por el Gobierno de Mañueco en estos últimos años "no hubiese sido posible sin un elemento esencial, como es la financiación".

Sobre este hecho ha criticado la financiación autonómica y ha asegurado que necesita "una reforma, pero de verdad, con escucha y con diálogo", a la vez que ha lamentado que a "los independentistas catalanes les ofrecen 4.700 millones y a los castellanos y leoneses, 217 millones".

Corral ha asegurado que están "engañando" a los castellanos y leoneses porque "a pesar de representar el 20 por ciento de la superficie del territorio nacional y el 5 por ciento de la población, lo que ofrecen del Gobierno de Sánchez es el 1,27 por ciento de esa financiación adicional".

En cuanto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que ha llevado durante la pasada semana a los agricultores y ganaderos a manifestarse en la calle, Corral ha asegurado que "la postura del Partido Popular, a pesar de los intentos de algunos por desviar la atención, está meridianamente clara" y es que "siempre va a estar defendiendo a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León y no va a aceptar acuerdos comerciales que les puedan perjudicar".

De este modo, pide el "cumplimiento de los principios de la reciprocidad. Lo que aquí exigimos a los nuestros que se exija también a los productos que vienen de fuera". Por eso, ha exigido "que se establezcan los controles necesarios, tanto en la frontera como en los países de origen".

También ha pedido "poner en marcha las salvaguardas, que ante bajadas de precios o volúmenes de importación" para que haya unas medidas "efectivas que protejan a los agricultores y ganaderos, a esos productos que puedan ser sensibles dentro de este acuerdo".

Por último, González Corral ha subrayado que "el Partido Popular es el único que ha estado, está y estará siempre con el campo, que no le va a dejar tirado, que no le va a abandonar a las primeras de cambio por un mero cálculo político o porque no quieren o no saben gestionar ni dar soluciones a sus problemas".