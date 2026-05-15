González Corral destaca que la "necesitada lluvia" sitúa la previsión de la cosecha "en la media de los últimos 5 años"

La consejera de Agricultura y Ganadería en funciones, María González Corral, (segunda por la izquierda), en la celebración de San Isidro Labrador en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León en funciones, María González Corral, ha asistido este viernes a la celebración de San Isidro en la ermita del mismo nombre situada en Valladolid, donde ha destacado que la "necesitada lluvia" caída en las últimas semanas ha elevado la previsión de la cosecha de cereal hasta situarla en la media de los últimos cinco años, según datos, ha matizado, "muy provisionales".

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, González Corral ha aprovechado el día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y ganaderos, para trasladarles un mensaje de "ánimo y felicitación" y demostrarles el "reconocimiento por parte de toda la población" en un día de festividad para ellos.

González Corral ha aprovechado esta fecha, 15 de mayo, para aportar algún dato sobre la situación del campo en Castilla y León, como las previsiones "preliminares" de la cosecha de cereal de 2026 en un momento en el que, señala, se puede "empezar a estimar", siempre con el matiz de que aún es "pronto".

La consejera ha explicado que la primavera ha traído un mes de abril "muy caluroso y sin lluvias" que hacía prever que la cosecha "podría llegar a empeorar", pero "afortunadamente" estas primeras semanas de mayo han estado acompañadas de "esa tan necesitada lluvia para los cereales", lo que considera que va a permitir que en 2026, con "unos datos muy preliminares", se obtenga una cosecha "en la media de los últimos cinco años".

En cualquier caso, ha aprovechado su presencia justo antes de la misa en honor de San Isidro Labrador para rogar que el patrón "cuide al campo y que cuide al ganado", en un momento que ha reconocido que "está acompañado de la situación del mercado global en el que tenemos unos bajos precios para el cereal y unos altos costes y unos altos insumos".

Ante esta situación, ha defendido que la Junta de Castilla y León trabaja "durante mucho tiempo" para dar "una mayor rentabilidad" a los cereales en cualquier explotación y con ello un "mayor margen" de beneficio.

González Corral ha recordado distintas líneas de ayudas en los últimos seis meses. "Evidentemente somos conscientes de las necesidades que tienen las organizaciones profesionales agrarias", ha subrayado.

REGISTRO PRELIMINAR DE LA PAC CON 58.000 SOLICITUDES

La consejera en funciones ha señalado también que recientemente ha finalizado la presentación de la campaña de la PAC de 2026, con más de 58.000 solicitudes presentadas en la comunidad. En este sentido, ha apuntado que el fin de semana la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural hará una labor de análisis preliminar en base a las solicitudes y las imágenes disponibles.

Así, a partir del lunes, 18 de mayo, los interesados podrán descargarse su solicitud para y comprobar que está todo correcto. En cualquier caso, hasta el 31 de mayo habrá plazo para que señalen si existe algún error y poder subsanarlo.

Además de estas ayudas, la consejera en funciones ha recordado que están pendientes de conocer el listado de beneficiarios de unas ayudas del Ministerio "que ayuden a paliar" la situación, pero, según asegura, "todavía ni tan siquiera se ha publicado".

"Está claro que nosotros siempre les hemos ayudado trabajando para esa mayor rentabilidad con concentraciones parcelarias, con regadíos, trabajando también mucho de la mano de la innovación, a través de estudios de distintas semillas que den una mayor rentabilidad", ha añadido.