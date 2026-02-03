González Corral, tras quedar fuera de las listas: "En el PP lo que importa es el proyecto, no las personas"

González Corral, tras quedar fuera de las listas: "En el PP lo que importe es el proyecto, no las personas". - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, es uno de los cuatro consejeros, junto a Juan Carlos Suárez-Quiñones, Luis Miguel González Gago y Gonzalo Santonja, que se ha quedado fuera de las listas de los nombres que concurrirán a las Cortes en las próximas elecciones del 15-M.

Corral, preguntada por Europa Press en un acto en Salamanca, ha asegurado estar "convencida" de que estas listas son lo mejor para las elecciones de marzo y se ha mostrado "centrada" en su consejería.

González Corral tampoco formó parte de las listas autonómicas hace cuatro años y ha asegurado que "en el Partido Popular lo que importa es el proyecto y no las personas". "Son unas listas para salir a ganar las elecciones de marzo, que es lo que todos los que confiamos y creemos en el Partido Popular queremos", ha añadido.

Tal y como ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en días precedentes y ha subrayado Corral este martes, los consejeros están "a su disposición" y tiene plena confianza en todos ellos. "Hace cuatro años tuve el gran honor de que me incluyese en el equipo de Gobierno y que me permitiese dirigir la Consejería de Movilidad. Y hace un año y medio volvió a confiar en mí poniéndome al frente de la Consejería de Agricultura y Ganadería", se ha felicitado, al tiempo que ha asegurado encontrarse "centrada" en la gestión de su departamento.