González Corral reivindica el liderazgo de CyL en la producción de legumbres de calidad a nivel nacional

La XXII Feria Agroalimentaria de La Bañeza bate récord de participación el medio centenar de expositores

LEÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha reivindicado el liderazgo de Castilla y León en la producción de legumbres de calidad al contar con cinco de las once Indicaciones Geográficas Protegidas que existen en España para este producto, a lo que hay que sumar tres marcas de garantía.

Lo ha hecho durante durante la celebración de la XXII Feria Agroalimentaria de La Bañeza, donde ha resaltado que la Comunidad es referente en el cultivo de todo tipo de leguminosas en España, con el 40 por ciento de la superficie, al contar con 164.000 hectáreas con una producción de 204.000 toneladas el año pasado.

De esta superficie, en el caso concreto de las alubias, la provincia de León ha cultivado este año 5.873 hectáreas, 542 hectáreas más, mientra que con la cosecha a punto de finalizar, la producción superará las 14.600 toneladas en esta campaña, con un rendimiento de unos 2.500 kilos por hectárea.

Precisamente, de toda la producción, Castilla y León produce más de 1.300 toneladas al año de legumbres de calidad a través de las ocho figuras reconocidas, de ellas, unas 250 toneladas de la IGP Alubia de la Bañeza en 286 hectáreas.

La alubia de La Bañeza, cuya zona protegida abarca un área de cerca de 5.500 kilómetros cuadrados en 120 municipios de las provincias de León, principalmente, y Zamora, está representada por cuatro variedade: Canela, Plancheta, Riñón Menudo y Pinta.

Durante 2024 contó con 45 explotaciones que suministraron 243 toneladas de producto a las ocho industrias que también forman parte de la IGP y que se dedican a su envasado con o sin transformación previa, con un valor de mercado que ronda los 600.000 euros.

COMPROMISO DE LA JUNTA

Además de incidir en la "máxima calidad" de la alubia bañezana, "caracterizada por una alta capacidad de absorción de agua, una piel más lisa y destacadas cualidades organolépticas", la consejera ha aprovechado la ocasión para reivindicar el compromiso de la Administración autonómica con la promoción de este producto de calidad.

Así, la Junta acaba de aprobar tres millones de euros para los próximos tres años para la financiación de todas las denominaciones de origen de calidad de Castilla y León.

Junto a ello, la Consejería es el principal patrocinador del concurso nacional 'Destapa las legumbres', que a principios de 2026 celebrará su tercera edición, y en la que cocineros de toda España compiten por elaborar la mejor tapa con el único requisito de utilizar alguna de las legumbres reconocidas de la Comunidad.

Además, también hay que destacar la promoción que se hace a través de la Marca de Garantía 'Tierra de Sabor', con más de 6.000 referencias y 900 empresas, y los trabajos de investigación que realiza el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para mejorar los cultivos y facilitar la producción.

Por todo ello, la consejera ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que consuman legumbres de Castilla y León por los "importantes beneficios" que aportan dentro de una dieta equilibrada, variada y saludable", "porque no van a encontrar en el mercado mejor legumbre que la que se hace en la Comunidad y porque se reconoce la labora de cientos de agricultores".

XXII FERIA AGROALIMENTARIA

La XXII Feria Agroalimentaria de La Bañeza, que ha batido su récord de participación en esta edición al superar el medio centenar de expositores, se ha desarrollado durante todo el fin de semana con un variado programa de actividades, culminado, como ya es habitual, con la tradicional 'Alubiada'.

Esta cita, consistente en el reparto de 4.500 raciones de guiso de alubias de La Bañeza que, cocinadas a fuego lento por un equipo de 15 cocineros, forma parte de un menú que también cuenta con chicharro en escabeche como entrante y Bollo de San Lázaro como postre, se completa con la entrega del premio de 'Alubiero Mayor'.