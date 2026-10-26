González Corral visita la planta solar de Plenitude en Villarino (Salamanca), un complejo de 220 MW

Davide Tramballi, Rocío Espinosa, Alberto Castro, María González, Mariangiola Mollicone, Matías Martin y Alfonso García. - PLENITUDE

VILLARINO DE LOS AIRES (SALAMANCA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha visitado hoy la planta fotovoltaica Villarino, perteneciente a Plenitude y situada en el municipio salmantino de Villarino de los Aires. La presencia institucional ha tenido como objetivo conocer sobre el terreno el funcionamiento de una de las instalaciones renovables más destacadas de la compañía en España.

El complejo solar dispone de 220 megavatios (MW) de potencia instalada y suma más de 365.000 módulos bifaciales repartidos en una superficie aproximada de 286 hectáreas. La producción anual estimada de la instalación supera los 400 gigavatios hora (GWh) de electricidad renovable, en un enclave donde Plenitude ha aplicado soluciones técnicas específicas adaptadas a las características geotécnicas y naturales del terreno.

Durante el recorrido, la compañía ha puesto en valor el trabajo desarrollado para hacer compatible la generación energética con la protección del entorno y los usos tradicionales, en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Entre las medidas adoptadas figuran la conservación de cauces y construcciones rurales, la colocación de vallados cinegéticos permeables, el empleo del pastoreo para controlar la vegetación y la contratación de empresas locales para dinamizar el empleo comarcal.

María González Corral ha explicado que la Junta apuesta por que el liderazgo regional en renovables, que permite generar 2,1 veces la energía consumida, cree empleo, riqueza y oportunidades. Por su parte, la directora general de Plenitude Renovables España, Mariangiola Mollicone, ha señalado que Castilla y León representa un territorio estratégico y ha remarcado la colaboración institucional y el compromiso con el medio ambiente.

Plenitude suma 338 MW operativos en Castilla y León, repartidos entre Villarino, el parque eólico Numancia (Soria) y las plantas solares Grijota I y II (Palencia), a los que prevé incorporar proyectos de almacenamiento hibridado. En el conjunto del país, la empresa cuenta con cerca de 1,8 gigavatios instalados, una cartera en desarrollo de alrededor de dos gigavatios y medio millón de clientes en su área de comercialización y movilidad eléctrica.