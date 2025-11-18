González Gago destaca la "mayor inversión" de la Junta hasta ahora en favor de los empleados públicos, con 160 millones

En el centro, González Gago en el 'Epsacio Valdeavellano' de Soria en una de las formaciones para empleados públicos . - EUROPA PRESS

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la "mayor inversión que se ha hecho nunca en una legislatura" por parte de la Junta en los empleados públicos de la Comunidad, con 160 millones de euros.

El consejero ha visitado este martes el 'Espacio Valdeavellano' en el municipio soriano de Valdeavellano de Tera, ejemplo de la apuesta de la Junta de Castilla y León con los empleados públicos autonómicos como "el eje de una administración moderna, estable y profesional".

Allí, ha definido el Proyecto de Ley de Presupuestos como un "instrumento comprometido con la mejora de las condiciones laborales, la formación y el desarrollo profesional de los empleados públicos, con el objetivo final de garantizar servicios de calidad a toda la ciudadanía".

Desde este centro soriano, el consejero ha analizado el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, ya presentado en las Cortes. En este sentido, ha subrayado que estos presupuestos están diseñados para que "los empleados públicos, como fuerza motora de la Administración autonómica, sigan siendo un pilar sólido, motivado y formado, capaz de ofrecer servicios de calidad a toda la ciudadanía".

El consejero ha recalcado que los presupuestos de 2026 alcanzan un máximo histórico de más de 15.715 millones de euros, un 7,92 por ciento más que el último aprobado. Así, suponen un 18 por ciento de incremento "a lo largo de la legislatura en los fondos destinados a la Dirección General de la Función Pública, pasando de 8,64 millones de euros en 2022 a 10,2 millones en 2026".

96.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

La Junta de Castilla y León cuenta con más de 96.000 empleados públicos, distribuidos entre la Administración General (unos 20.600), el sector docente (unos 37.000) y las instituciones sanitarias (unos 38.600).

Durante esta legislatura, la Consejería de la Presidencia ha impulsado numerosas medidas para mejorar sus condiciones laborales. Entre ellas se encuentran el decreto que facilita el acceso al empleo público a personas con discapacidad, la regulación del teletrabajo o la implantación de la jornada laboral de 35 horas, junto con la firma del convenio colectivo del personal laboral con mejoras en servicios sociales y el operativo de incendios, así como la actualización de la indemnización por kilometraje y la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario.

Todas estas medidas han supuesto un coste consolidado de más de 160 millones de euros, "la mayor inversión en capital humano realizada nunca en una legislatura de la Comunidad", como ha apuntado el consejero.

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

En cuanto a las Ofertas de Empleo Público, entre 2022 y 2024 se han ofertado 3.960 plazas, y antes de finalizar 2025 se aprobará la correspondiente OEP de este año. Además, se han completado los procesos de estabilización de 2.627 plazas, y se ha realizado el concurso de traslados de funcionarios con la participación de 4.742 empleados públicos.

La profesionalización de los empleados públicos también ha sido prioritaria: la ECLAP ha ofrecido 3.774 actividades formativas con 164.768 plazas durante la legislatura, incluyendo competencias digitales, prevención de riesgos laborales, o igualdad de género. Para estas actuaciones se han destinado 13,6 millones de euros, con un crédito adicional de 1,97 millones previsto para 2026.

Otro hito ha sido la implantación de la carrera profesional horizontal, regulada en el decreto de diciembre de 2022, que permite a 15.545 empleados públicos percibir, en su nómina mes a mes, un complemento por desarrollo profesional, consolidando en 2026 un gasto aproximado de 43 millones de euros.

González Gago ha destacado que "los presupuestos de 2026 reflejan un firme compromiso con los empleados públicos de Castilla y León, dotando a la Administración de los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad, modernos y cercanos a todos los ciudadanos".

ESPACIO VALDEAVELLANO

El 'Espacio Valdeavellano' está gestionado conjuntamente entre la Junta y el ayuntamiento y es utilizado por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) para impartir diferentes acciones de formación para empleados públicos. Este centro se ha convertido en un punto de encuentro para el diálogo y la colaboración entre administraciones, empleados públicos y ciudadanía.

Durante esta legislatura, la Consejería ha desarrollado en este espacio 21 actuaciones formativas con 1.385 plazas, y para 2025 se han planificado seis actuaciones con 410 plazas, donde se destaca la formación en liderazgo y gestión pública que se desarrolla actualmente.