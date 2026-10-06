González Gago destaca la mediación y el arbitraje como "herramientas para afrontar controversias con seguridad jurídica"

González Gago, durante su intervención. - JCYL

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de la mediación y el arbitraje "como herramientas para afrontar las controversias con diálogo, garantías y seguridad jurídica".

Así lo ha asegurado durante la clausura de la Conferencia de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, celebrada en Valladolid, informa la Junta a través de un comunicado

La celebración de este encuentro internacional, junto a la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, adquiere un significado especial por la propia historia de Valladolid como escenario de grandes debates sobre cuestiones de dimensión universal. La ciudad acogió en 1550 y 1551 la denominada Controversia de Valladolid, uno de los grandes debates teológicos y jurídicos de su tiempo en torno a los derechos de las personas del Nuevo Mundo.

Casi cinco siglos después, Valladolid vuelve a acoger un encuentro internacional en el que representantes de distintos países, instituciones, empresas y profesionales intercambian conocimiento y buscan respuestas ante nuevos desafíos en la resolución de conflictos.

En este sentido, González Gago ha señalado que los conflictos forman parte de cualquier sociedad, organización o relación profesional, pero que la forma de afrontarlos "resulta fundamental para la fortaleza de las instituciones": "Una sociedad avanzada no es aquella en la que no existen conflictos, sino aquella que dispone de mecanismos para afrontarlos y buscar soluciones con diálogo, garantías y seguridad", ha añadidod.

El consejero ha valorado la mediación y el arbitraje como "vías alternativas para alcanzar soluciones eficaces y adaptadas a la naturaleza de cada controversia". La existencia de reglas claras, instituciones fiables y mecanismos eficaces de resolución contribuye además "a generar confianza y seguridad jurídica, favoreciendo la actividad empresarial, la inversión y el crecimiento económico".

González Gago ha destacado también la colaboración que mantiene la Junta desde 2021 con la Cámara de Comercio de Valladolid en materia de mediación, reforzada mediante la renovación del protocolo en 2025. Esta cooperación incluye actividades como la formación especializada en mediación de empleados públicos a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, así como la elaboración de materiales y la participación conjunta en congresos y eventos técnicos, según ha recordado.

Esta colaboración cobra todavía "mayor relevancia" ante los cambios introducidos por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, de 2025, que refuerza el papel de las vías extrajudiciales para resolver conflictos.

La norma establece que, con carácter general en el ámbito civil, antes de acudir a los tribunales las partes deben haber intentado previamente alcanzar un acuerdo mediante alguno de los medios adecuados de solución de controversias, entre ellos la mediación, la conciliación o la negociación.

Durante la conferencia se han abordado, entre otras cuestiones, el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la gestión de conflictos, la resolución de controversias en línea, las tendencias internacionales en el ámbito empresarial, y el arbitraje internacional y de inversión en la Unión Europea.